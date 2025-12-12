自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》出國吃壞肚子別硬撐！ 醫授「24小時腸胃救援法」

2025/12/12 20:15

雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒表示，旅途中最怕腸胃突然不適，很多人第一反應往往是忍一下就好，但若處理方式錯誤，反而會越拉越久；情境照。（圖取自freepik）

雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒表示，旅途中最怕腸胃突然不適，很多人第一反應往往是忍一下就好，但若處理方式錯誤，反而會越拉越久；情境照。（圖取自freepik）

歲末年終假期多，許多人已陸續安排出國行程或正在旅途中。不過，旅遊難免吃到異國食物，萬一發生鬧肚子，經常令人困擾不已。雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒提醒，出國萬一發生腸胃不適，千萬不要忍，建議前6小時只補充水分加上多休息，6-12小時可吃點軟食以保護腸壁，12-24小時可補充益生菌讓腸胃修復，但若仍發燒、血便或嚴重脫水，則應立即就醫。

卓韋儒於臉書專頁「卓韋儒醫師｜內視鏡專科・肝膽胃腸 」發文表示，旅途中最怕就是腸胃突然鬧脾氣出現不適，很多人第一反應往往是忍一下就好，但若處理方式錯誤，反而會越拉越久。他建議若出現腸胃問題，可採取以下緊急24小時救援法，幫助腸胃恢復：

前6小時—腸胃停工期：暫時別吃東西，只補充口服電解水（ORS）或稀釋清湯。此階段處置關鍵是讓腸胃休息＋補水，但須注意運動飲料含糖量太高，會讓情況更糟，應避免飲用。

6-12小時—軟食＋保護期：此時可吃白粥、白吐司、蘇打餅、香蕉等，搭配Smecta（蒙脫石），幫腸黏膜上保護膜，並提醒應避開牛奶、油膩、高糖等食物。

12-24小時—修復期：此時可補充益生菌，幫腸道恢復平衡。若仍腹瀉，可短期使用Loperamide止瀉。若有發燒或血便，應立即就醫。

此外，卓韋儒也特別提醒若出現以下3種紅線警訊：高燒不退、血便以及尿少、頭暈、嘴唇乾等嚴重脫水情況別硬撐，應立即就醫。

卓韋儒強調，旅行中發生意外難免，但須牢記腸胃可以不必受苦，才能健康安全的走完旅程。

