健康網》孩子寫作業常分心 心理師：關鍵在「有沒有步驟」

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，如希望他們在寫作業、等待時表現穩定，可引導先做熟悉的部分、預告流程、看見成果。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕孩子在家寫作業容易分心，吃飯也坐不太住，等待的時候總是動來動去；但只要換成他真正喜歡的活動，整個人像換了模式。台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，同一個孩子差這麼多，是因為他們喜歡具備明確步驟、節奏固定的活動。如希望他們在寫作業、等待時表現穩定，可引導先做熟悉的部分、預告流程、看見成果。

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」表示，關鍵在於情境是否能喚起專注：孩子喜歡的活動通常具備明確步驟、固定節奏與看得見的成果。大腦知道自己在哪一段、下一步會發生什麼，因此能穩定跟上。這種「任務型專注」是孩子最擅長的模式，只要進入狀態，姿勢、耐心與思考便會自然被帶動起來。

請繼續往下閱讀...

黃閎新指出，相比之下，日常的許多場景都需要的是被動注意，例如音樂會的觀眾席、排隊、搭車、等上課都沒有任務，也沒有回饋，節奏緩慢，孩子只能靠意志力維持。一旦環境單調，身體就開始動，注意力也容易飄走，沒事就問「還有多久？」。這不是純粹沒耐心，其實是孩子需要透過這些動作或開口來調整自己，讓腦袋「重開機」，只是方式不被大人理解。

如果希望孩子在日常生活裡，例如寫作業、整理東西、等待時也能比較穩定，試試看以下方式：

1.先做最熟悉、最不會卡住的那一小段，從最好開始的地方切入，能讓大腦更快進入狀態。

2.開始前先預告流程，包括要做什麼、各自花多久、完成後能做什麼。孩子知道進度與終點，大腦就比較容易穩定。

3.讓成果被看見，例如錄下一小段練習、展示作品、記錄棋局，都能讓孩子感受到自己正在前進。

黃閎新補充，孩子的專注力沒有消失，它只是需要在能理解、能跟著前進的情境裡被看見。當大人願意陪孩子找到節奏，他在興趣活動裡展現出的穩定與力量，就會成為支持他成長的重要基礎。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法