健康網》養出白色脂肪有撇步 醫授4招打造人體燃脂機

好日子診所醫師張志宇指出，有些天然食物如富含兒茶素的綠茶攝取後，身體會以為受到刺激，進而開啟代謝開關，有助燃脂；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕脂肪常被認為是有害健康的組織，但身體內這種脂肪越多，其實反而越不容易胖！好日子診所醫師張志宇指出，大家常喊著要消脂，但人體脂肪並非都是不好的。簡單來說，脂肪分為2種，白色脂肪如同存錢概念，會把多餘熱量囤積起來；而棕色脂肪像是花錢概念，也是負責代謝的好幫手。如果想要燃脂，可讓身體冷一點、運動、攝取綠茶等助燃脂食物，並養成關燈睡覺習慣，就能活化棕色脂肪，讓身體成為燃脂機。

為什麼有些人怎麼吃都不胖？張志宇於臉書專頁「好日子診所」發文表示，除了基因，關鍵就在這個常被忽略的秘密：「棕色脂肪」。簡單來說，脂肪分兩派，白色脂肪就是你想甩掉的肥肉，它的工作是把多餘熱量囤積起來，就像倉庫一樣；棕色脂肪則是代謝的好幫手，它像體內的火爐，負責燃燒脂肪來產熱。

請繼續往下閱讀...

張志宇進一步說明，雖然成年人體內棕色脂肪不多，但可以透過技巧，讓懶惰的白色脂肪「轉性」，變成也能燃燒熱量的米色脂肪；並提供以下4招，讓你把身體變成一部燃脂機：

●讓身體冷一點：棕色脂肪是為了產熱而存在的。研究發現，大約在19°C的環境下，棕色脂肪最容易被喚醒。舉例來說，天氣變涼時，不要急著把自己包成肉粽；或是洗澡結束前，沖個30秒的冷水澡，但須循序漸進以免造成感冒。

●運動：當肌肉收縮時，會分泌一種荷爾蒙叫「鳶尾素」（Irisin），它會促使白色脂肪轉變成能燃燒熱量的棕色脂肪。日常進行高強度間歇運動（HIIT）或重量訓練，效果最好。

●吃點助燃食物：有些天然食物攝取後，身體會以為受到刺激，進而開啟代謝開關。日常飲食可以適量加點辣椒（辣椒素）、多喝綠茶（兒茶素），或是補充富含Omega-3的魚油。

●睡覺要全黑：此與褪黑激素有關，它不只讓你睡得好，也跟代謝調節有關。睡覺建議關燈、拉好窗簾，對於維持棕色脂肪活性很重要。

張志宇提醒，激活棕色脂肪是減重的加分題，但不是萬靈丹。建議仍應先把飲食控制和運動的基礎打好，再加上這些小撇步，減重之路絕對會比別人更順暢。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法