健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》射後「刺麻灼熱」別硬撐！ 有這些情況快就醫

2025/12/18 21:03

泌尿科醫師陳鈺昕指出，如有灼熱感時間延長、疼痛程度加劇；頻尿、急尿、尿痛、血尿；射精疼痛持續，且伴有下腹部、會陰部、睪丸或背部疼痛，應立即就醫；示意圖。（圖取自shutterstock）

泌尿科醫師陳鈺昕指出，如有灼熱感時間延長、疼痛程度加劇；頻尿、急尿、尿痛、血尿；射精疼痛持續，且伴有下腹部、會陰部、睪丸或背部疼痛，應立即就醫；示意圖。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕「醫師...我每次射精完後尿道都有刺刺麻麻的燒灼感，一直抗拒行房，女友還以為我不行了冷戰很多次。」泌尿科醫師陳鈺昕在臉書粉專「恆昕泌尿科診所」表示，射精後灼熱，絕對不正常，還可能造成伴侶感情危機。如有灼熱感時間延長、疼痛程度加劇；頻尿、急尿、尿痛、血尿；射精疼痛持續，且伴有下腹部、會陰部、睪丸或背部疼痛，應立即就醫。

陳鈺昕提到，射精疼痛可以分為「生理性」和「病理性」兩大類型：

生理性

1.射精時刺激：射精時精液快速流過尿道，對尿道黏膜造成刺激輕微受傷，不適感短暫且會自行緩解。

2.潤滑液刺激：對使用的潤滑液較為敏感、產生刺激，引起短暫刺激與疼痛，通常可快速緩解。

3.性生活頻繁：可能造成尿道充血、微血管破裂，或攝護腺過勞引起射精灼熱感，適當休息後可改善。

病理性

大多是發炎與感染現象，同時伴隨頻尿、急尿、尿痛… 等症狀，常見的病症有：

1.尿路感染：尿路感染（e.g.尿道炎、膀胱炎）會引起泌尿器官發炎、充血腫脹，在射精時因肌肉收縮引起疼痛、灼熱感。

2.攝護腺炎：攝護腺發炎時會充血腫脹、壓迫神經，使得射精時或射精後感覺陰莖、攝護腺、會陰部有痠痛感，而疼痛感可能導致早洩、影響性功能。

3.精囊炎：精囊發炎時會讓射精過程感到疼痛、灼熱，並伴隨下腹悶痛、排尿困難等，嚴重會影響勃起功能或血精。

4.其他：其他生殖泌尿系統產生的感染，比如：包皮龜頭炎、滴蟲感染…等。

什麼時候需要就醫

●灼熱感時間延長、疼痛程度加劇。

●伴隨其他症狀，如：頻尿、急尿、尿痛、血尿、發燒或怕冷。

●射精疼痛持續，且伴有下腹部、會陰部、睪丸或背部疼痛。

陳鈺昕提醒，射精後偶爾出現輕微灼熱感為正常，若持續時間長達數小時、或症狀反覆發生，都建議前往泌尿科檢查。許多男性因為羞於啟齒，往往忍耐許久才就醫。慢性攝護腺炎 （CP/CPPS）是持續射精後灼熱的最常見主因，且與壓力、久坐高度相關。透過藥物治療、生活型態調整與物理治療（如低能量震波）往往能大幅改善。別讓疼痛毀了親密關係，及早檢查才是上策！

