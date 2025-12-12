健康網》男性雄風要愛護！網紅醫談微小變化：恐是糖尿病前期

網紅醫師史蒂夫提醒各位男性，若自己的寶貝不如過去硬挺，極可能是健康出問題。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕男人注意！你的全身健康情形，「寶貝」最知道！在德國執業的泌尿科網紅醫師菲力醫師（Dr. phil. Stefan Buntrock）在擁有36萬訂閱的頻道中表示，男性若有健康狀況，陰莖的勃起功能等細節是極大的健康警訊。這支影片在短短1天內獲得破3千次的點閱。

菲力醫師表示，「陰莖是敏感的信差。」身體出現較大問題之前，陰莖會先發出微小的變化。大多數男性只會在陰莖明顯功能失常時才有所反應，但早期變化不應被忽略。

請繼續往下閱讀...

●勃起是精密的液壓系統：勃起需要血液灌入、神經啟動以及一氧化氮（Nitric Oxide）的產生。高血壓和慢性輕度發炎會干擾此系統，導致勃起變弱。

●生活方式問題的影響：過多的腹部脂肪、糖尿病前期、脂肪肝、睡眠不足、睡眠呼吸暫停和缺乏運動等，都會損害血管內壁和神經，陰莖會最早感受到這些傷害。糖尿病會損害陰莖神經（多發性神經病變），風險在完全發展成糖尿病前期的「灰色地帶」就已上升。

●心血管系統的警告信號：海綿體像軟圓柱，負責充血膨脹；動脈鈣化會減緩血流，導致勃起硬度不足。勃起問題常是心臟病發作的前兆。高血壓、腎臟疾病、甲狀腺疾病、睾酮問題或腦下垂體問題等，都可能透過勃起功能的變化來呈現。

●不要忽視微妙的變化：雖然良好的勃起，不保證沒有心臟病風險，但勃起功能是個敏感的指標。早期的小訊號包括：硬度略降、勃起難以維持、晨勃減少、恢復較慢。

●夜間和晨間勃起：晨勃同時也稱為夜間勃起，是保持組織健康的必要條件。如果夜間勃起和晨勃消失，是身體發出的重要警告。

