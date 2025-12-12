自由電子報
健康 > 護眼顧齒

健康網》天氣冷牙齒更敏感 醫：單點久痛恐是疾病警訊

2025/12/12 17:37

台中東隆牙醫師劉馥萱指出，如出現長時間或特定牙齒疼痛，應注意可能是其他牙齒或口腔疾病。（圖取自freepik）

台中東隆牙醫師劉馥萱指出，如出現長時間或特定牙齒疼痛，應注意可能是其他牙齒或口腔疾病。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕接連寒流讓氣溫快速往下掉，不僅凍得人手腳冷冰冰，也有不少人反應自己的牙齒變得比過往更敏感。台中東隆牙醫師劉馥萱指出，這不是錯覺！而是因為急速的「溫差變化」，讓牙齒表面的琺瑯質快速收縮，拉扯到牙髓腔內的「牙神經」，因此產生酸、麻、刺痛感。但如出現長時間或特定牙齒疼痛，應注意可能是其他牙齒或口腔疾病。

劉馥萱在臉書專頁「劉馥萱醫師 假牙贋復家庭牙醫」發文分享，以冬季來說，常見的刺激因素大致有3種：

●低溫刺激。

●冷熱快速交替（喝熱飲＋吹冷風）。

●牙齦退縮、牙根外露者，也會加劇敏感。

尤其本身就是敏感性牙齒的族群，這段時間會再更有感。

劉馥萱補充，大部分的「牙齒敏感」都是暫時性的，只要適當使用抗敏牙膏，以及避免過度刺激牙齒（如：太用力刷牙、常吃太冰或燙的食物）就能改善。但若你的牙齒出現長時間的持續性疼痛，或只限於特定牙齒疼痛，就可能不是單純敏感，而是有其他牙齒或口腔疾病。建議儘速就醫，交由專業牙醫師為您診斷問題與治療，別讓問題持續惡化喔！

