健康網》醫談類固醇7知識：引發嚴重副作用其實很難

不少人有使用過類固醇的經驗，醫師歐道昇提出有關類固醇的7項知識。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕大家多少聽過被戲稱為美國仙丹的類固醇這名詞，但是你知道要怎麼用嗎？風濕免疫科醫師歐道昇在臉書粉專「歐道昇醫師｜風濕免疫科的灰階幽默」說明7項有關類固醇的使用知識：其中口服類固醇可能造成的副作用中，短期有青春痘、長期有大家熟悉的水牛肩等。「這些副作用若要出現，跟本身是什麼疾病有關、也跟使用很長時間很高劑量有關。」

歐道昇在臉書分享7項類固醇知識。

1. 類固醇是每個人身體每天都會大量製造的荷爾蒙，起床時的血液濃度最高，睡前最低。「所以如果我要處方口服類固醇，服藥時間都是早上，或早上和中午，與生理時鐘一致，晚上不小心吃到也沒關係，會晚上精神比較好、比較難入睡而已，當成睡前喝了一口咖啡就好。」

請繼續往下閱讀...

2. 歐道昇表示，自己很少處方口服類固醇，就算要也會劑量低、時間短，一是因為有更好的替代方案，二是因為用單次高劑量靜脈注射的方式，不但療效更好、副作用還更少

3. 合理使用和監測的情況下，口服類固醇造成嚴重副作用其實不容易。短期（1-2個月）服用中低劑量口服類固醇，可能的副作用：血糖、血壓、眼壓、腦壓、精神壓力微幅增加，胃酸增加、青春痘。

4. 長期（2個月以上）持續服用中高劑量口服類固醇，可能的副作用：自身製造的類固醇減少、體重上升、月亮臉、水牛肩、內臟脂肪增加、中央型肥胖、骨質疏鬆、肌肉病症、青春痘、皮膚暗沉、皮膚變薄、傷口癒合減緩、感染、胃潰瘍、胃出血、頭痛、失眠、譫妄。不過，這些副作用若要出現，跟本身是什麼疾病有關、也跟使用很長時間很高劑量有關。

5. 口服類固醇作用於全身，局部注射類固醇、類固醇藥膏則僅作用於患處，出現副作用的機率非常低。以「擦類固醇藥膏會不會皮膚越擦越薄」這題為例，通常是長期擦厚厚一層強效類固醇藥膏，而且每天用紗布包覆類固醇藥膏於皮膚表面一整天，這樣強度的治療比較會造成臨床上有意義的「皮膚變薄」。

6. 類固醇有可能出現在不該含有類固醇的產品裡嗎？是。一種是人為加入的，一種是環境荷爾蒙（意思是：環境污染物或其他產品，其被生產的目的不是提供類固醇的療效，但接觸或進入人體之後卻有類固醇的生理作用）。每次患者告訴我，試了什麼科學成份不明的產品然後病情有改善，我都不知道怎麼接。類固醇本身沒有不好，不好的是用缺乏科學和專業的方式使用它

7. 類固醇是很重要的治療，非常多患者長期使用，身體一樣照顧得很好。也有患者用不合科學和專業的方式使用，導致出現嚴重副作用。少數患者的病情特別難治，無奈之下長期持續使用高劑量類固醇而出現嚴重副作用，這樣的案例頗爲不幸。然而，造成不幸的原因是「難治的病情」，不是為控制難治病情而使用的藥物

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法