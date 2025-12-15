自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》板豆腐補鈣好幫手 營養師授延長保鮮術

2025/12/15 06:24

營養師楊斯涵表示，板豆腐使用硫酸鈣作為凝固劑，因此鈣質含量極高，也是補鈣關鍵來源；示意圖。（圖取自freepik）

營養師楊斯涵表示，板豆腐使用硫酸鈣作為凝固劑，因此鈣質含量極高，也是補鈣關鍵來源；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕豆腐為優良蛋白質來源，甚至被稱為「田裡的肉」。營養師楊斯涵表示，豆腐家族成員多，以嫩豆腐和板豆腐相較，板豆腐鈣含量極高，原因在於使用硫酸鈣作為凝固劑，也是補鈣關鍵來源。此外，她也特別教授傳統市場買回來的板豆腐延長保鮮方式：買回即冰、放入乾淨保鮮盒、注入冷開水、加蓋密封、天天換水，並特別提醒別用自來水浸泡最關鍵，才不會因為水中生菌壞得快。

楊斯涵於臉書專頁「楊斯涵營養師的美味生活」發文指出，豆腐由黃豆加工製成，因此擁有黃豆的營養優勢，對於保護心血管、更年期等均有助益。至於常見傳言，豆腐搭配菠菜吃會得腎結石完全是錯誤的，科學真相是：草酸與鈣確實會結合，但這個反應發生在腸道，而非腎臟。而且當它們在腸道結合後，會隨著糞便排出體外，反而阻止了草酸被腸道吸收進入血液、流向腎臟。因此，適量攝取豆腐的鈣質，反而能降低草酸鈣的結石風險。

至於哪款豆腐鈣質含量多？楊斯涵表示，以板豆腐、嫩豆腐來說，板豆腐勝出且含量極高。因板豆腐使用硫酸鈣（石膏）作為凝固劑，每100公克約含有140-160毫克的鈣；而嫩豆腐使用的凝固劑不含鈣，且水分含量高，黃豆本身的鈣質被稀釋，因此鈣質含量極低，每100公克僅約13毫克左右。

冷開水浸泡法助保鮮

此外，楊斯涵表示，傳統市場買回來的板豆腐因沒有密封包裝，接觸空氣後，細菌容易滋生。只要照著以下步驟做，通常可以延長保存2-3天：

買回即冰：買回家後，請盡快放入冰箱冷藏。

換容器：取出豆腐，放入一個乾淨的保鮮盒中。

注入「冷開水」：倒入乾淨的冷開水，如煮沸過的水或過濾水，水量要完全淹沒豆腐。並特別提醒千萬不要用自來水，因自來水中的生菌會讓豆腐壞得更快。

加蓋密封：蓋上蓋子，放入冰箱冷藏室中最冷的位置。

天天換水：如果隔天沒有吃完，一定要把舊水倒掉，重新加入新的冷開水淹沒它。

楊斯涵也補充說明，這樣做的原因是水可以隔絕空氣，減少豆腐與細菌接觸的機會；使用煮沸過的冷開水，則是為了確保水質本身是乾淨無菌的。因此，依照上述方式，便可延長板豆腐的保鮮期，讓你吃得健康又安心。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中