健康網》板豆腐補鈣好幫手 營養師授延長保鮮術

營養師楊斯涵表示，板豆腐使用硫酸鈣作為凝固劑，因此鈣質含量極高，也是補鈣關鍵來源；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕豆腐為優良蛋白質來源，甚至被稱為「田裡的肉」。營養師楊斯涵表示，豆腐家族成員多，以嫩豆腐和板豆腐相較，板豆腐鈣含量極高，原因在於使用硫酸鈣作為凝固劑，也是補鈣關鍵來源。此外，她也特別教授傳統市場買回來的板豆腐延長保鮮方式：買回即冰、放入乾淨保鮮盒、注入冷開水、加蓋密封、天天換水，並特別提醒別用自來水浸泡最關鍵，才不會因為水中生菌壞得快。

楊斯涵於臉書專頁「楊斯涵營養師的美味生活」發文指出，豆腐由黃豆加工製成，因此擁有黃豆的營養優勢，對於保護心血管、更年期等均有助益。至於常見傳言，豆腐搭配菠菜吃會得腎結石完全是錯誤的，科學真相是：草酸與鈣確實會結合，但這個反應發生在腸道，而非腎臟。而且當它們在腸道結合後，會隨著糞便排出體外，反而阻止了草酸被腸道吸收進入血液、流向腎臟。因此，適量攝取豆腐的鈣質，反而能降低草酸鈣的結石風險。

至於哪款豆腐鈣質含量多？楊斯涵表示，以板豆腐、嫩豆腐來說，板豆腐勝出且含量極高。因板豆腐使用硫酸鈣（石膏）作為凝固劑，每100公克約含有140-160毫克的鈣；而嫩豆腐使用的凝固劑不含鈣，且水分含量高，黃豆本身的鈣質被稀釋，因此鈣質含量極低，每100公克僅約13毫克左右。

冷開水浸泡法助保鮮

此外，楊斯涵表示，傳統市場買回來的板豆腐因沒有密封包裝，接觸空氣後，細菌容易滋生。只要照著以下步驟做，通常可以延長保存2-3天：

●買回即冰：買回家後，請盡快放入冰箱冷藏。

●換容器：取出豆腐，放入一個乾淨的保鮮盒中。

●注入「冷開水」：倒入乾淨的冷開水，如煮沸過的水或過濾水，水量要完全淹沒豆腐。並特別提醒千萬不要用自來水，因自來水中的生菌會讓豆腐壞得更快。

●加蓋密封：蓋上蓋子，放入冰箱冷藏室中最冷的位置。

●天天換水：如果隔天沒有吃完，一定要把舊水倒掉，重新加入新的冷開水淹沒它。

楊斯涵也補充說明，這樣做的原因是水可以隔絕空氣，減少豆腐與細菌接觸的機會；使用煮沸過的冷開水，則是為了確保水質本身是乾淨無菌的。因此，依照上述方式，便可延長板豆腐的保鮮期，讓你吃得健康又安心。

