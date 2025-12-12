自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

澎湖醫院再創「心」里程 完成首例血管內震波碎石術

2025/12/12 16:42

澎湖醫院心臟內科醫師陳嗣堯完成澎湖首例血管內震波碎石手術。（澎湖醫院提供）

澎湖醫院心臟內科醫師陳嗣堯完成澎湖首例血管內震波碎石手術。（澎湖醫院提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕衛生福利部澎湖醫院心導管團隊，成功施行「血管內震波碎石術」將血管內病變鈣化處擊碎，使心臟支架能順利置放。手術過程順利，病患術後恢復良好，平安出院，成為澎湖離島地區第1位受益於此專業技術的患者。

現年60歲的陳先生因胸悶、胸部疼痛到部澎門診就醫，經檢查發現病患本身患有3高（高血糖、高血脂、高血壓），相關檢查報告顯示2條冠狀動脈有阻塞狀況，建議執行心導管手術。心臟內科陳嗣堯醫師在血管內超音波影像詳細判讀及及評估下，右冠狀動脈前端及左前降支前中端皆呈現70-90%阻塞，其中左前降支更呈現環狀鈣化情形。

後續於介入導絲、氣球導管與輔助微導管搭配下，再進一步以血管內震波碎石術擊破鈣化環，最後在血管內超音波的導引下，順利於阻塞處放置冠狀動脈塗藥支架，讓血流暢通無阻。病人術後恢復良好，手術翌日即出院返家休養。

血管內震波碎石術原理，是利用專門設計的導管氣球發射高頻聲波脈衝，對於具高度鈣化、長病灶處或動脈支架再狹窄血管，可精準碎裂血管壁上頑固鈣化沉積物，同時避免損傷周圍軟組織。

澎湖首例血管內震波碎石手術，病患前中段鈣化嚴重。（澎湖醫院提供）

澎湖首例血管內震波碎石手術，病患前中段鈣化嚴重。（澎湖醫院提供）

