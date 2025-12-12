打肉毒不是只為瘦小臉 也能「暫停」狐臭味

奇美醫院整形外科暨醫學美容中心主治醫師詹易儒說，肉毒桿菌素不只瘦小臉，也能暫時抑制腋下出汗，改善輕度狐臭，適合重要場合前短期應急。（奇美醫院提供）

〔記者王捷／台南報導〕肉毒桿菌可以除皺瘦小臉，奇美醫院提醒，其實適當注射也能改善狐臭，幫忙拉近人際距離。

奇美醫院整形外科暨醫學美容中心主治醫師詹易儒引用一名個案說明：26歲的小花（化名），從青春期開始就怕別人聞到味道，夏天流汗不敢靠人太近，衣服腋下常出現汗漬，試過偏方與止汗劑，不是效果有限，就是皮膚反覆紅腫。門診評估確認是典型腋下異味，經討論後她選擇接受手術，把大部分大汗腺處理掉，恢復期結束後味道明顯下降，社交壓力也跟著減輕。

請繼續往下閱讀...

詹醫師指出，狐臭來自大汗腺分泌物被皮膚表面細菌分解產生特殊氣味，與清不清潔、穿幾件外套關係不大。冬天包著厚大衣、毛衣與多層內搭，反而像在腋下加上一層保鮮膜，通風更差，味道不一定比較輕。治療核心是減少汗腺功能或數量，目前主流作法包括手術、清新微波熱能止汗術與肉毒桿菌素注射，會依嚴重度與生活型態搭配。

以肉毒桿菌素為例，詹醫師說，這項治療原本常見在瘦小臉與除皺，其實也能用在狐臭控制上，透過暫時抑制小汗腺分泌，減少出汗量，進而降低汗味，特別適合「汗味較淡、以汗量造成異味」的輕度病人。治療多半只需門診操作，沒有明顯恢復期，當天就能正常上班上課，效果大約維持4到6個月，需要定期補打。

對中重度狐臭，通常會建議搭配手術或清新微波熱能止汗術，手術直接移除大部分大汗腺，改善率可達9成以上，屬侵入式治療，需接受幾天腫脹與可能疤痕，較適合希望一次處理、追求長效的族群。清新微波治療則是不動刀的方式，以微波能量破壞汗腺，恢復快，少數重度病人可能需要1到2次療程。

