消防員健康照護升級 消防署與國防部簽MOU納入軍醫專業

內政部長劉世芳出席簽署儀式。（記者鄭景議翻攝）

〔記者鄭景議／台北報導〕內政部消防署與國防部軍醫局今（12）日簽署「各級消防機關與國防部軍醫局促進消防人員職業健康合作備忘錄」，內政部長劉世芳出席簽署儀式時表示，未來將軍醫體系專業全面納入消防人員健康促進工作，合作範疇涵蓋健康促進、早期診斷、治療及健康照護服務，透過資源整合，提升整體消防健康保障服務，讓消防人員「安心執勤、健康返家」。

今日簽署儀式由劉世芳會同國防部軍醫局局長蔡建松、國防醫學大學校長林致源、三軍總醫院院長蔡宜廷及所轄軍醫院與地方消防機關共同見證。

劉世芳指出，消防人員長期承擔高風險救災任務，健康風險與工作壓力較一般職種更為顯著。因此，這次合作將建置消防專屬健檢方案、心理諮商與轉介機制，並透過健康資料庫建置，協助後續政策研擬及防治建議。

內政部長劉世芳（左二）出席簽署儀式。（記者鄭景議翻攝）

劉世芳強調，近年國軍與消防機關在災害防救等領域均密切合作，而為回應消防健康需求，國軍醫院已比照官兵提供就醫優惠，並針對消防職類推出自費健檢優惠方案；國防醫學大學也協助消防署進行消防員常見就醫用藥及心理健康資料分析，為後續政策提供重要依據。

內政部強調，期透過軍醫專業與消防健康管理的結合，提升預防量能，落實「醫防合一」公共衛生策略。未來中央將持續推動制度化健康照護，共同維護消防人員的身心健康，更可使國軍官兵與消防人員的兄弟之情更上一層樓。

內政部消防署與國防部軍醫局今（12）日簽署「各級消防機關與國防部軍醫局促進消防人員職業健康合作備忘錄」。（記者鄭景議翻攝）

