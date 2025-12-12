貓也會得失智症！研究發現與阿茲海默症有驚人相似之處

研究團隊表示，貓罹患失智症對貓和主人來說都非常痛苦。示意圖，與新聞無關。（圖取自freepik）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕英國1項研究表明，患有失智症的貓會出現與阿茲海默症患者非常相似的大腦變化，代表老年貓有望成為研究人類失智症發展機制的天然模型。此研究發表在《歐洲神經科學》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，英國愛丁堡大學研究團隊分析了25隻不同年齡的貓的死後腦組織，其中包括一些表現出失智症狀的貓。研究人員利用高解析度顯微鏡，觀察到β-澱粉樣蛋白在突觸內積聚，這類有毒蛋白質與阿茲海默症相關。

請繼續往下閱讀...

突觸在維持大腦健康活動中發揮著至關重要的作用，它們負責將訊號從一個神經細胞傳遞到另一個神經細胞。在阿茲海默症患者中，喪失突觸與記憶力衰退和思考能力下降密切相關。

研究還發現，星狀細胞和小膠質細胞的活動，似乎會吞噬或吸收受β-澱粉樣蛋白影響的突觸，此過程被稱為突觸修剪。突觸修剪在早期腦發育過程中至關重要，但與失智症相關時，可能會導致對晚年有害的突觸喪失發生。

研究團隊表示，貓罹患失智症對貓和主人來說都非常痛苦。通過此類研究及其成果，人們能解如何更好治療此疾病，這對貓、貓主人和阿茲海默症患人來說都是1件好事。

幾十年來針對阿茲海默症的研究，主要依賴基因改造的囓齒動物。由於囓齒類動物不會自然患上失智症，因此研究貓或許能提供更貼近現實的方法，來探索阿茲海默症進展過程以及在動物和人類身上可能的治療方法。

研究表明，患有失智症的貓會出現與阿茲海默症患者非常相似的大腦變化。圖為示意圖。（歐新社）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法