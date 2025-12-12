少子化》高市早苗推「人口戰略本部」 應對人口減少危機

日本首相高市早苗在中央成立跨部會的「人口戰略本部」，積極研擬因應對策。示意圖。（美聯社資料照）

〔駐日特派員林翠儀／東京報導〕日本的少子高齡化嚴重情形不輸給台灣，總人口連續多年負成長，預估至2060年代將低破1億人，日本首相高市早苗將「人口減少」視為日本最大危機，上任後不久即在中央成立跨部會的「人口戰略本部」，除將少子化政策從「福祉政策」提升為「國家存續戰略」之外，比較特別的是，日本已開始正視「人口減少為必然」的趨勢，並以此為前提，研擬各種因應對策。

日本的少子化問題沒有台灣嚴重，但高齡化的情形卻略高於台灣，2025年的出生人數約66.5萬人，死亡人數預估將達162萬人前後，亦即出現「少產多死」的狀況，未來每年至少減少了約90萬的人口。

日本的總人口在2008年達到1億2808萬人之後逐年下滑，2025年人口為1億2321萬人，較去（2024）年減少了59萬人，等於是少掉一個鳥取縣的人口。日本政府雖推動育兒支持、職場改革、甚至移民政策（如引入外勞）等對策，但成效有限，人口下降趨勢仍未逆轉，若持續下去，預估到2060年代將低破1億人。

高市早苗上任首相後，在國會發表的施政演說，將人口減少列為日本最大的危機。11月中旬她召開了跨部會的「人口戰略本部」，由她擔任本部長，官房長官木原稔和成長戰略大臣城內實擔任副本部長。

由於人口減少相關對策，在此之前分散於內閣府、兒童家庭廳、厚生勞動省等多個府省。未來將由成長戰略大臣城內實統籌全局，透過跨部會協調制定中長期人口戰略。

高市在會中也提出了4項具體施策，包括推動社會保障改革、落實育兒支援措施、地方經濟的再生與成長，以及建立有關接納外國人的調查與研議體制。

在落實育兒支援措施方面，高市內閣於近日通過的年度追加預算中，明確設立每位孩童額外兒童津貼2萬圓（約合台幣4080元）的補助措施。此項措施旨在緩解育兒家庭的經濟負擔，可視為少子化對策的一部分，支持育兒支援與家庭生活。

另外，厚勞省有意提出新的生育津貼制度，亦即以公營保險支付生產費用並取消自付額，預定在明年國會中提出相關法案。日本從1994年起提供生育津貼，從30萬圓提到目前的50萬圓，但因通膨和薪資所得差異，各地生產費用不同，東京都最高，平均為64.8萬圓，熊本縣僅需40.4萬圓，全國平均約51.9萬圓。厚勞省有意提出的新制，將生產費用定額化，並以公營保險支付，取消自付額，達到生產免費的目標。

高市內閣將少子化政策從「福祉政策」提升為「國家存續戰略」，未來預料還會提出更多的相關具體措施。

整體來說，人口減少對策除了以提高出生率為目的的「自然減少對策」之外，還有以糾正東京都過度集中和促進人口流動為目的的「社會減少對策」，以及在人口減少的情況下維持社會可持續發展的「結構改革」等面向。

近年日本已經意識到「人口減少必然到來」的趨勢，也就是說，即使對提高生育率投入大量資源，因為育齡婦女的絕對人口正在降低，其實也難以改變生育率下降的現實，將社會制度建立在「人口成長」前提上的思維恐已不符時宜，必須調整社會制度和經濟結構，為人口減少的現實做好準備，即使人口減少也不會出現太大問題。

日本的少子高齡化嚴重情形不輸給台灣，總人口連續多年負成長；對此日本政府積極推出多項措施。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自PhotoAC）

