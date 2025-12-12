自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》人工生殖法鬆綁 專家：更需4大招抗少子化

2025/12/12 15:03

近期《人工生殖法》修法，單身女性以及女同志也能透過人工生殖的方法生孩子，一圓當媽夢。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

近期《人工生殖法》修法，單身女性以及女同志也能透過人工生殖的方法生孩子，一圓當媽夢。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕行政院昨（11）日通過「人工生殖法修正草案」，將受術範圍擴大至成年未婚女性與女同志，未來皆可合法透過人工生殖成為母親。此次修法打破過去因法規限制，致使有生育意願的女性陷入「想生卻不能生」的窘境，是台灣女性生育自主權的重要里程碑。

法規鬆綁僅第一步 多項政策也需要

TFC台北生殖中心創辦人曾啟瑞表示，面對嚴峻少子化危機，要解決「生不如死」的人口問題，法規與時俱進的鬆綁僅是第一步。後續仍需透過政策推動平價住宅、企業托育服務、友善育兒環境，並搭配人工生殖醫療補助，使年輕人敢生、能生、願生，為國家打造永續未來。

根據內政部統計，截至2025年11月，台灣人口已連續23個月負成長，其中30至39歲適婚年齡的男女約 320 萬人，其中未婚者高達 163 萬，占比約一半，而關鍵生育年齡的女性（30-34 歲）中，有42萬人仍未婚；35 至 39 歲女性中，也有 27 萬人仍未婚。

在晚婚、未婚趨勢下，生育率持續下探。國發會統計指出，我國0至4歲幼兒人口自2015 年的 105 萬人，短短十年間降至今（2025）年約 70 萬人，推估 2035 年更可能剩下 56 萬人。另外，目前台灣工作人口需扶養的老年人口比例（扶老比）已達 29.29%，預估 2040 年將突破 50%3，等同每兩名工作者須扶養一名長者，對年輕世代形成沉重負擔。

不婚不生 多因負擔沉重

曾啟瑞指出，每年新生兒數持續遞減，自2021年的15.7萬人，2023年驟降至 13.4 萬人，今年更恐跌破 12 萬，若不盡速挽救「生不如死」的頹勢，未來勞動人口將快速萎縮、政府稅收衰退、社會扶養壓力急遽升高，不僅引發嚴重社會問題，更會讓使國家完全喪失競爭力。

年輕世代不婚、不生，多因經濟負擔沉重及育兒支持不足。曾啟瑞表示，政府應優先解決高房價問題，透過加速盤點國有閒置土地、興建足量社會住宅，以平價實惠的租金優先提供新婚家庭承租，保障至少20年租期且不得轉租與轉售，20年後可擁有房屋所有權，保障基本居住權，年輕家庭自然更願意生兒育女，同時政府也可獲得租金收入，打造雙贏政策。

此外，托嬰、托幼資源不足，當前私托費用昂貴、公托則僧多粥少，讓許多新手父母倍感壓力。曾啟瑞醫師分享，以他曾服務的台北榮民總醫院為例，即注意到員工托育需求院方開辦機構附設幼托，使員工子女可就近、安心且可負擔地接受照顧。曾啟瑞建議，政府可透過行政命令，推動一定規模企業（如3000人以上企業）提供職場托育服務，既能減輕在職家長的負擔，也是企業在 ESG 實踐上的重要示範。同時，也可協助社區建立「小規模托兒互助模式」，整合公私資源，共同打造友善育兒網絡。

樂見人工生殖法修法 打造友善育兒職場更重要

現代女性積極投入職場並取得亮眼表現，但在面臨結婚、生子時，往往擔心影響職涯而延後人生規劃。曾啟瑞醫師指出，打造職場友善育兒環境是企業的共同責任，因此TFC台北生殖中心即提供育兒員工可選擇彈性工時，使職場媽媽能兼顧育兒與工作，不僅讓員工無須在職涯與生育之間二選一，也能留住企業珍貴的人力與人才，創造雙贏。

曾啟瑞強調，醫療科技與技術發展常走在法規之前，樂見此次行政院推動人工生殖法修法，順應社會變遷並保障未婚女性與同志的生育權，並且在晚婚、晚孕的世代趨勢下，台灣具國際頂尖水準的人工生殖醫療技術，能協助更多女性實現成家的夢想，建議政府未來可進一步擴大生育補助，降低不孕夫妻與求孕女性的負擔，並加速健全育兒支持政策，使台灣有機會逆轉少子化危機，為國家的未來注入更多生命與希望。

面對嚴峻的少子化危機，TFC臺北生殖中心創辦人曾啟瑞表示，人工生殖法鬆綁僅是第一步；隨後友善育兒環境等配套措施跟上，才是重點。（TFC提供）

面對嚴峻的少子化危機，TFC臺北生殖中心創辦人曾啟瑞表示，人工生殖法鬆綁僅是第一步；隨後友善育兒環境等配套措施跟上，才是重點。（TFC提供）

