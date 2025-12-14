健康網》鳳梨釋迦護心好「鎂」味 營養師示警4大族群別過量

營養師李婉萍表示，鳳梨釋迦富含維生素C、膳食纖維、鉀、蛋白質等營養素，現在正逢產季，享用正當時。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕每年12月到翌年4月冬春交替時節，正是鳳梨釋迦盛產期，此時果實風味佳，口感細緻又Q彈。營養師李婉萍分享指出，鳳梨釋迦富含維生素C、膳食纖維、鉀、蛋白質等營養素，尤其鎂含量特別高，有助保護心血管、穩定神經。但她也特別提醒糖尿病、腎臟病、腸胃較敏感、容易上火等族群須節制食用，也不建議與香蕉、椰子水等高鉀食物同時大量食用。

李婉萍於臉書專頁發文表示，鳳梨釋迦因外型呈綠色鱗片狀、形狀像鳳梨而得名。果肉不僅好吃，營養價值驚人，功效也非常多，包括：

•維生素C含量高：每顆約含84毫克，等於8顆蘋果，有助於抗氧化、增強免疫、養顏美容。

•膳食纖維多：約5.2克，是蘋果的2倍，幫助腸道蠕動、排便順暢。

•鎂含量高：是蘋果的7倍，有助心血管健康與穩定神經。

•鉀、鐵、葉酸與蛋白質：提供人體能量代謝、維持神經系統、造血與細胞修復等功能。

此外，她也特別指出，每顆鳳梨釋迦（約308克）含有約 314大卡熱量，比一包洋芋片少；糖含量約80公克，等於1又1/3碗飯的醣份。建議糖尿病患者一天總量1/2顆、分2次吃，並建議搭配其他蛋白質食物，或選在餐後食用，較能平衡血糖波動。

李婉萍進一步表示，想要知道果實是否可吃，可用手指輕按蒂頭附近，若稍有軟感，代表可以食用。若未熟不急著吃，用報紙包起來放冰箱冷藏，可延長保存約7天。若想保存更久，可以整顆冷凍，吃之前微波解凍約40秒即可享用。並分享除直接新鮮切片吃外，也可冷凍吃、加入優格或製成果昔，均是健康點心選擇。

不過，李婉萍特別提醒，鳳梨釋迦並非人人都適合吃，以下食用禁忌須注意：

•糖尿病、腎臟病患需注意糖分與鉀攝取量，避免一次攝取過多。

•腸胃較敏感者請勿空腹食用。

•過量可能引起喉嚨不適或上火，容易上火者建議每日最多半顆。

•不建議與其他高鉀食物，如香蕉、椰子水等同時大量食用。

李婉萍最後也叮嚀，鳳梨釋迦是台灣之光，也是當季優選的香甜水果。雖然營養價值高，但別忘了適量攝取、搭配均衡飲食，才能真正吃得健康不發胖。

