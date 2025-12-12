健康網》手臂外展瞬間無力 中醫談「四邊孔症候群」

中醫師張家誠收治一名個案，說自己只要做出「投球」動作，便會無力且疼痛。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕中醫師張家誠在臉書粉專「張家誠中醫師—感受有品質」說明，最近門診遇到一位患者，表示只要做「投球」這類外展外旋的動作，肩膀就會瞬間無力、疼痛。

一般肩關節問題，做完相關理學檢查後，我就會掃了超音波確認結構。原以為是旋轉肌袖損傷，但影像顯示肌腱完整，沒有撕裂或鈣化。

結構沒斷，為什麼功能受限？張家誠詢問：「除了痛，手臂有沒有其他感覺？」再次確認後，患者才提到上臂外側偶爾會有「麻麻鈍鈍」的感覺。這個描述，加上投擲無力的症狀，臨床上指向一個容易被忽略的問題：「四邊孔症候群」。

張家誠確認他的肩胛骨處肌肉張力，發現整個肩胛骨上的肌群明顯腫脹僵硬。患者投球的無力感，就是因為肩胛骨處的獨特四邊孔構造，肌肉緊繃壓迫到了腋神經。

腋神經負責支配三角肌的運動與皮膚感覺。當它在四邊孔被腫脹的肌肉勒住，神經缺血就會導致皮膚麻木；神經傳導受阻，肩膀自然無力。針對這種深層的結構卡壓，一般的熱敷電療很難觸及。我採用針刀治療，直接針對那個腫脹的沾黏點進行鬆解。

張家誠協助把他的肌肉纖維鬆開的當下，壓迫解除。經過治療，患者再次嘗試投球動作，力量回來了，疼痛也消失了。

你的肩膀痛也是這樣嗎？張家誠說明3項症狀：超音波檢查旋轉肌肌腱沒事；手臂外側（臂章區）覺得麻麻鈍鈍；舉手或投擲時肩膀無力。這往往不是單純的肌肉拉傷，而是神經卡壓。透過精準的觸診定位與針刀減壓，這類頑固疼痛是有機會根治的。

