健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

現省4千元！公費新冠疫苗明年全民可打 疾管署示警：5月恐再掀一波疫情

2025/12/12 13:28

疾管署副署長林明誠表示，國內疫情雖處低點，但依過去數波流行週期推估，明年5月可能再出現一波流行。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部疾管署今（12日）宣布，明年1月1日至2月28日將擴大公費新冠疫苗接種對象，只要滿6個月以上且尚未接種者皆可免費施打。新冠疫苗自費價格平均至少4千元，此次擴大公費接種等同可為民眾省下一筆支出。

疾管署副署長林明誠表示，為避免公費開放期間造成混淆，自費市場也將暫停施打，國內疫情雖處低點，但依過去數波流行週期推估，明年5月可能再出現一波流行，目前國內公費疫苗庫存約134.4萬劑，全國約2700家合約院所都可提供接種服務。

林明誠說，新冠病毒每次變異都可能帶來新的流行，而疫苗保護力會隨時間下降，加上國際往來頻繁，疫情不可能一直維持平穩。若民眾接種踴躍，在下一波流行到來時，台灣的疫情曲線將會比其他國家緩和，反之若接種率偏低，疫情上升速度恐更快。

他也表示，今年新冠疫苗接種率其實比去年更高，65歲以上接種人次約93.3萬，比去年同期71.4萬增加30.7%；50至64歲接種人次約40.8萬，也較去年同期34.5萬成長18.3%。接種新冠疫苗後約需兩週才能產生完整保護力，建議民眾及早於過年前完成接種，尤其65歲以上長者與高風險慢性病患更應盡速施打。

目前國內提供Moderna LP.8.1與Novavax JN.1兩款疫苗，均對主流變異株NB.1.8.1與XFG具保護效果；12歲以上民眾可自由選擇廠牌，6個月以上至11歲兒童則限接種Moderna LP.8.1。林明誠提醒，全國約有2700家合約院所提供接種服務，公費疫苗庫存充足、共134.4萬劑，民眾可先透過各縣市衛生局網站、「流感新冠疫苗及流感藥劑地圖（https://vaxmap.cdc.gov.tw）」、疾管署官網「114年左流右新健康安心疫苗接種專區」、疾管家APP或撥打1922，查詢鄰近合約院所後再行預約。

