健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》睡不夠不只精神差！ 每日少於7小時壽命恐縮短

2025/12/12 21:08

食農專家韋恩表示，根據國外研究，睡眠不足與壽命縮短具關聯，甚至只有吸菸對於壽命的影響力比睡眠不足更強；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕經常熬夜加班、追劇不睡的你要當心了，睡不飽對於健康的傷害，已不僅僅是精神不濟、注意力難集中。食農專家韋恩表示，根據國外研究，以每天睡7小時作為睡眠不足界線，發現睡不夠與壽命較短存在關聯性，影響壽命的整體因素中，甚至僅有吸菸對於壽命的影響力高於睡眠不足，可見睡眠對於長壽與否的重要性極大。

韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」發文指出，美國俄勒岡健康與科學大學OHSU的研究團隊，分析了2019- 2025年全美調查資料，將各地區的預期壽命與自我報告的睡眠時間進行比對，並把每天少於7小時當作睡眠不足的界線。

研究人員進一步把其他可能影響壽命的因素納入模型，包括：身體活動量、受教育程度、就業狀況等，結果顯示，睡眠不足與壽命較短的關聯依然顯著存在。此外，整體因素之中，甚至只有吸菸的影響力比睡眠不足更強。

韋恩提及，研究者McHill表示，非常意外睡眠不足與壽命之間會有如此強的關聯。雖然大家都知道睡眠很重要，但這項研究真正將睡眠一事強調到極致，如果可能的話，人們真的應該每天盡量睡足7-9個小時

韋恩表示，雖然此研究為觀察性研究，無法直接證明睡眠不足會讓壽命縮短，但它明確指出，睡眠時數是長期健康的重要指標之一。學者推論，只要一晚睡眠不足，就可能影響腦部迴路與免疫功能；長期下來，更可能導致肥胖、糖尿病等疾病，而這些健康問題也確實會降低壽命。

