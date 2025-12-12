自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

長壽關鍵不是運動！美研究：睡眠影響力「僅次吸菸」 每天需7小時

2025/12/12 12:41

最新研究指出，充足的睡眠對預期壽命的影響力，比運動和飲食控制更強，僅次於是否吸菸；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

最新研究指出，充足的睡眠對預期壽命的影響力，比運動和飲食控制更強，僅次於是否吸菸；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕想長壽，與其拚命健身或斤斤計較卡路里，不如先睡個好覺！據科學新聞網站《ScienceAlert》報導，一項最新研究分析美國2019年至2025年數據發現，與飲食和運動相比，「睡眠充足」對預期壽命的影響力更強，其重要性在所有健康指標中僅次於「不吸菸」。

這項由美國奧勒岡健康與科學大學（OHSU）進行的研究，發表於《睡眠進展》（Sleep Advances）期刊。研究團隊將受試者的預期壽命與自我評估的睡眠時間進行交叉分析，並將「每晚睡不到7小時」定義為睡眠不足。

研究人員在統計模型中校正了身體活動量（運動）、就業狀況、教育程度及飲食習慣等變因。結果顯示，即便考量上述因素，「睡眠不足」與「較低預期壽命」仍存在極強的關聯性。事實上，在所有危險因子中，只有「吸菸」與短命的關聯性高於睡眠不足，而睡眠的重要性竟然超過了傳統認知的飲食與運動。

「我沒料到睡眠不足與預期壽命的關聯竟然這麼強，」OHSU睡眠生理學家麥克希爾（Andrew McHill）坦言，雖然醫學界已知睡眠很重要，但這項研究證實，民眾應將「每天睡滿7至9小時」視為首要健康目標。

睡不飽百病生 肥胖糖尿病跟著來

這項觀察性研究（observational study）雖無法直接證明睡眠不足「導致」壽命縮短，但點出了兩者間不容忽視的連結。研究警告，睡眠不足與肥胖、糖尿病等慢性病密切相關，這兩者都是縮短壽命的元兇。此外，即便只是單一晚上的睡眠缺失，也可能衝擊大腦迴路與免疫系統。

麥克希爾建議，大眾必須像重視飲食與運動一樣重視睡眠。對於忙碌現代人，他建議先戒掉在床上「滑手機刷負面動態」（doomscrolling）的壞習慣，或偶爾進行瑜伽、太極來助眠。

美國睡眠醫學會（AASM）與睡眠研究學會（SRS）均建議每晚至少睡滿7小時。研究也指出，若平日真的做不到，利用週末適度補眠或許能提供緩衝，「睡個好覺不僅改善你的感覺，還能改善你能活多久」。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中