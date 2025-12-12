長壽關鍵不是運動！美研究：睡眠影響力「僅次吸菸」 每天需7小時

最新研究指出，充足的睡眠對預期壽命的影響力，比運動和飲食控制更強，僅次於是否吸菸；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕想長壽，與其拚命健身或斤斤計較卡路里，不如先睡個好覺！據科學新聞網站《ScienceAlert》報導，一項最新研究分析美國2019年至2025年數據發現，與飲食和運動相比，「睡眠充足」對預期壽命的影響力更強，其重要性在所有健康指標中僅次於「不吸菸」。

這項由美國奧勒岡健康與科學大學（OHSU）進行的研究，發表於《睡眠進展》（Sleep Advances）期刊。研究團隊將受試者的預期壽命與自我評估的睡眠時間進行交叉分析，並將「每晚睡不到7小時」定義為睡眠不足。

研究人員在統計模型中校正了身體活動量（運動）、就業狀況、教育程度及飲食習慣等變因。結果顯示，即便考量上述因素，「睡眠不足」與「較低預期壽命」仍存在極強的關聯性。事實上，在所有危險因子中，只有「吸菸」與短命的關聯性高於睡眠不足，而睡眠的重要性竟然超過了傳統認知的飲食與運動。

「我沒料到睡眠不足與預期壽命的關聯竟然這麼強，」OHSU睡眠生理學家麥克希爾（Andrew McHill）坦言，雖然醫學界已知睡眠很重要，但這項研究證實，民眾應將「每天睡滿7至9小時」視為首要健康目標。

睡不飽百病生 肥胖糖尿病跟著來

這項觀察性研究（observational study）雖無法直接證明睡眠不足「導致」壽命縮短，但點出了兩者間不容忽視的連結。研究警告，睡眠不足與肥胖、糖尿病等慢性病密切相關，這兩者都是縮短壽命的元兇。此外，即便只是單一晚上的睡眠缺失，也可能衝擊大腦迴路與免疫系統。

麥克希爾建議，大眾必須像重視飲食與運動一樣重視睡眠。對於忙碌現代人，他建議先戒掉在床上「滑手機刷負面動態」（doomscrolling）的壞習慣，或偶爾進行瑜伽、太極來助眠。

美國睡眠醫學會（AASM）與睡眠研究學會（SRS）均建議每晚至少睡滿7小時。研究也指出，若平日真的做不到，利用週末適度補眠或許能提供緩衝，「睡個好覺不僅改善你的感覺，還能改善你能活多久」。

