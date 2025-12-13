健康網》地瓜葉助控糖是天然「瘦瘦菜」 營養師教綠拿鐵食譜

營養師陳冠蓉指出，地瓜葉可抑制食慾、穩定血糖、減少脂肪囤積，是減肥秘密武器。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕減肥常見的方式有代餐、中藥與最近超夯的猛健樂（瘦瘦針）。營養師陳冠蓉指出，這些方法確實都能瘦下來，「暫時」提升飽足感或抑制食慾達到減重效果。但是沒同步改善飲食習慣、掌握份量，這些人還是容易面臨復胖魔咒！回歸天然原型食物，仍是最無負擔、最持久有效的方式！而地瓜葉可抑制食慾、穩定血糖、減少脂肪囤積，是減肥秘密武器。

陳冠蓉於臉書專頁「蓉媽咪營養師健康寶典」發文及影片表示，地瓜葉含「綠原酸」，能刺激腸道細胞分泌 GLP-1，多吃地瓜葉也會有以下好處：

●抑制食慾。

●延緩胃排空。

●穩定血糖。

●減少脂肪囤積。

陳冠蓉說明，地瓜葉的營養亮點，每100g地瓜葉：

•22大卡（低熱量）。

•3.3g膳食纖維：促進腸胃蠕動、改善便秘、降低餐後血糖。

•維生素A、C、葉黃素、鉀、鈣：能幫助抗發炎、抗氧化、護眼，也能幫助代謝、更是水腫救星！而且地瓜葉的價格實在很平易近人啊～每天吃也不心疼。

營養師陳冠蓉指出，1人份「地瓜葉綠拿鐵」食譜，含1.2份蔬菜、1 份水果、1份堅果；示意圖。（圖取自freepik）

陳冠蓉分享，1人份「地瓜葉綠拿鐵」食譜，含1.2份蔬菜、1 份水果、1份堅果。也可用無糖豆漿取代水，能額外補充1份植物性蛋白質。

1.地瓜葉100g（生重）: 天然GLP-1啟動、超高纖、抗發炎。

2.三日苗20g（生重）: 酵素豐富、提升代謝。

3.蘋果1/2顆（60g）：增添甜味、果膠助腸道、抗氧化。

4.香蕉1/2根（35g）：天然甜味、提升飽足感、補鉀。

5.核桃2顆：提供Omega-3脂肪酸、提升滑順口感。

6.水or無糖豆漿200cc：調整綠拿鐵濃度、補充蛋白質。

