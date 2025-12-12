健康網》冬天掉髮特別兇 醫揭3方法改善

DCDC植髮醫療團隊主治醫師柯博桓指出，只要換成溫和洗髮精、適度保濕、水溫別太高，好好保養，大多都能改善；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「醫師，我是不是快禿了？洗個頭就掉一大把…這樣正常嗎？」DCDC植髮醫療團隊主治醫師柯博桓在臉書專頁「髮柯醫師 皮膚科 柯博桓醫師｜台中台北植髮專業 雄性禿 生髮推薦」分享，其實冬天是常見的季節性掉髮，只要換成溫和洗髮精、適度保濕、水溫別太高，好好保養，大多都能改善。

柯博桓分享，為什麼冬天特別容易掉髮。

●氣溫降低：頭皮血液循環變差，毛囊營養變少。

●空氣乾燥：頭皮缺水、緊繃，毛囊變脆弱。

●洗頭次數變少：油脂堆積，毛孔阻塞、掉髮更嚴重。

柯博桓說明，冬天還容易出現這些頭皮問題。

●乾癢脫屑：頭皮屑變多、癢到受不了。

●敏感發紅：一點刺激就紅腫刺痛。

●緊繃不適：像臉部乾燥一樣，摸起來粗糙又不舒服。

那該怎麼辦呢？

1.換成溫和洗髮精：選擇無矽靈、無刺激成分的洗髮產品，減少頭皮負擔。

2.適度保濕：使用頭皮專用的保濕精華或護理油，幫頭皮「擦乳液」。

3.水溫別太高：用溫水（38–40°C）洗頭，避免熱水洗掉天然油脂。

柯博桓補充，掉髮雖然令人焦慮，但別急著下結論。冬天掉髮常是暫時性的現象，調整生活習慣、選對保養方式，多給自己一點耐心，頭髮還是有機會回來的。

