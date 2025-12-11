中山醫大在巴黎奪iGEM銀牌 以創新口服抗體平台受國際肯定

中山醫大iGEM團隊利用哺乳類細胞分泌具治療潰瘍性結腸炎潛力的抗體功能片段，研究成果脫穎而出，獲學士後組銀牌獎肯定。（中山醫大提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕全球最大規模的國際合成生物學競賽iGEM（International Genetically Engineered Machine Competition），今年在巴黎舉行，421支全球頂尖大學與高中隊伍參賽，中山醫學大學今（11日）表示，派出CSMU-Taiwan團隊利用哺乳類細胞分泌具治療潰瘍性結腸炎潛力的抗體功能片段，研究成果脫穎而出，獲該競賽學士後組銀牌獎肯定。

CSMU-Taiwan團隊由8名跨領域學生組成，包括公衛系、現就讀聖地牙哥加利福尼亞大學的隊長吳怡蓁、醫學系鄭哲旭、王昱紘、許菀芸、陳品恩、陳昱宏、張美儀，以及醫資系劉宜妮，團隊研究聚焦發炎性腸道疾病（IBD）。

學生團隊發現，國際藥廠公開抗IL-23抗體序列後，運用蛋白質序列優化與AlphaFold等AI工具，可強化抗體結合力，再結合工程化益生菌，打造能於腸道中分泌scFv的創新口服抗體平台。

中山醫大iGEM團隊成員向來自世界各國的參賽選手介紹研究計畫。（中山醫大提供）

指導老師、中山醫生物醫學科學系教授張文瑋肯定學生在壓力中仍能自主思考、勇於突破的精神，他說，團隊在構築益生菌載體時，遭遇突變問題，在時間壓力下展現優異的應變能力，調整策略，改以哺乳類細胞表現AI優化後的單鏈抗體，成功於體外驗證其結合效率與中和能力。

iGEM為麻省理工學院於2004年創立，為全球最具指標性的合成生物學競賽，競賽要求學生運用合成生物學結合工程、計算、物理等跨領域能力，提出具實驗驗證的創新方案，解決醫療、食品、環境等社會議題。

