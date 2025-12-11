自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

中山醫大在巴黎奪iGEM銀牌 以創新口服抗體平台受國際肯定

2025/12/11 21:07

中山醫大iGEM團隊利用哺乳類細胞分泌具治療潰瘍性結腸炎潛力的抗體功能片段，研究成果脫穎而出，獲學士後組銀牌獎肯定。（中山醫大提供）

中山醫大iGEM團隊利用哺乳類細胞分泌具治療潰瘍性結腸炎潛力的抗體功能片段，研究成果脫穎而出，獲學士後組銀牌獎肯定。（中山醫大提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕全球最大規模的國際合成生物學競賽iGEM（International Genetically Engineered Machine Competition），今年在巴黎舉行，421支全球頂尖大學與高中隊伍參賽，中山醫學大學今（11日）表示，派出CSMU-Taiwan團隊利用哺乳類細胞分泌具治療潰瘍性結腸炎潛力的抗體功能片段，研究成果脫穎而出，獲該競賽學士後組銀牌獎肯定。

CSMU-Taiwan團隊由8名跨領域學生組成，包括公衛系、現就讀聖地牙哥加利福尼亞大學的隊長吳怡蓁、醫學系鄭哲旭、王昱紘、許菀芸、陳品恩、陳昱宏、張美儀，以及醫資系劉宜妮，團隊研究聚焦發炎性腸道疾病（IBD）。

學生團隊發現，國際藥廠公開抗IL-23抗體序列後，運用蛋白質序列優化與AlphaFold等AI工具，可強化抗體結合力，再結合工程化益生菌，打造能於腸道中分泌scFv的創新口服抗體平台。

中山醫大iGEM團隊成員向來自世界各國的參賽選手介紹研究計畫。（中山醫大提供）

中山醫大iGEM團隊成員向來自世界各國的參賽選手介紹研究計畫。（中山醫大提供）

指導老師、中山醫生物醫學科學系教授張文瑋肯定學生在壓力中仍能自主思考、勇於突破的精神，他說，團隊在構築益生菌載體時，遭遇突變問題，在時間壓力下展現優異的應變能力，調整策略，改以哺乳類細胞表現AI優化後的單鏈抗體，成功於體外驗證其結合效率與中和能力。

iGEM為麻省理工學院於2004年創立，為全球最具指標性的合成生物學競賽，競賽要求學生運用合成生物學結合工程、計算、物理等跨領域能力，提出具實驗驗證的創新方案，解決醫療、食品、環境等社會議題。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中