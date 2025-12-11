百工百業挺純植！逾千民眾週六重返凱道 盼政府推動純植物飲食政策

「純植行動聯盟」將於12月13日上午9時至16時重返凱達格蘭大道，圖為聯盟過往上街遊行。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕繼今年5月25日「純素國策大遊行」獲得社會廣泛迴響後，「純植行動聯盟」再度發起「百工百業支持純植行動」，將於12月13日上午9時至16時重返凱達格蘭大道，預計吸引1500名來自各行各業的民眾齊聚，呼籲政府正視氣候危機、健康危機與食安課題，要求加速推動純植物飲食相關政策。

聯盟也表示，這次活動代言大使是以蔬食聞名的藝人楊子儀，他將在現場分享自身的純植實踐經驗，鼓勵更多民眾以行動改變飲食習慣。而深受大眾喜愛的知名環保女演員連俞涵也將現身活動現場，表達對動物、環境與健康議題的關注。

其他前往現場聲援者包括，前外交部大使邱仲仁、台灣醫病和諧推廣協會前理事長黃鈺媖、中央研究院特聘研究員兼物理所副所長周家復、中華全球蔬食協會創會理事長黃詠雪、臺東縣一貫道協會理事長趙建凱等。

此外，多位新世代網紅、KOL亦將到場與民眾互動，以年輕世代熟悉的方式傳遞「純植新國策」理念，讓純植不再只是少數人的選擇，而是全民一起推動的健康與氣候行動。活動當天除了大遊行外，也安排逾千位民眾在現場靜坐為台灣祈福，希望政府和民眾能儘速採取純植飲食，以守護寶島和地球。

聯盟統計，報名參與遊行的人士來自各行各業，除了有穿著專業服裝如律師袍的法務從業人員、著醫護工作服的人員及穿戴斗笠的農林行業人員等外，另有10餘位穿著原住民傳統服飾的代表，也將到場聲援。

聯盟表示，百工百業之所以願意凝聚力量，正是因為純植物飲食所帶來的健康維護、環境減碳效益與糧食安全價值，已是全球趨勢，並強調，政府應加速制定相關政策，將純植飲食納入國家淨零主軸，包括校園要全面提供純植選項，並提供更完整的永續飲食教育；公部門全面優先提供純素餐飲，職場與企業提供純植餐選項，讓全民都能安心享用方便的純植餐飲，以打造友善純植的台灣，盼讓世界看到台灣用最溫柔、最善良的方式減碳，以回應全民對環境永續健康維護的期待。

