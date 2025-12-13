健康網》吃雞佛增性福？ 營養師打臉迷思：不如吃5營養素

營養師高敏敏於臉書粉專指出，其實雞佛補元氣作用有限，真正影響性功能的關鍵，是日常攝取到的多種營養素。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕冬天吃鍋時，白白胖胖的雞佛總被視為「補元氣、增性福」的神秘食材，營養師高敏敏於臉書粉專指出，其實雞佛補元氣作用有限，真正影響性功能的關鍵，是日常攝取到的多種營養素。男性想提升精力、荷爾蒙與血液循環，靠一晚吃幾顆雞佛遠不如每天補足鋅、硒、維生素B群、精胺酸與優質蛋白質來得實在。

雞佛營養檔案

（以每100g來看）

熱量：71kcal。

蛋白質：10.6g。

脂肪：2.8g（其中飽和脂肪1.2g）。

膽固醇：578mg。

高敏敏提到，一顆小雞佛約11g大顆約15～20g，吃個幾顆下來膽固醇就可能超標啦！不過別急著嚇到倒退3步，其實近年美國飲食指南已取消膽固醇攝取上限，因為研究發現，飲食中的膽固醇只佔血液膽固醇的2～3成，剩下7～8成是由身體自行合成。但若你本身血脂偏高、有心血管疾病、脂肪肝或肥胖，還是要「少吃為妙」。

營養師高敏敏指出，雞佛中雖然含有雄性激素、鋅與睪固酮，但這些成分在高溫烹煮下幾乎被破壞殆盡，再加上經過消化代謝後，進到身體能被吸收的比例也不多。（資料照）

雞佛真的能帶來「性」福嗎

高敏敏指出，雞佛中雖然含有雄性激素、鋅與睪固酮，但這些成分在高溫烹煮下幾乎被破壞殆盡，再加上經過消化代謝後，進到身體能被吸收的比例也不多。所以想靠雞佛補元氣，其實效果有限。如果男性真的想讓自己更「性」福，其實不是單吃一種食物吃很多，而是要長期補充營養素。

有助壯陽的營養素

●硒：精蟲尾巴的成份之一是硒離子，如果缺乏硒離子，精子就不會是正常的蝌蚪形狀，會呈現彎曲或折半的樣子，折尾巴的蝌蚪。並降低精蟲活動力。

食物來源：蛋、豆腐、堅果、蛤蜊。

●鋅：男性的精子中含有鋅，缺鋅會使精子數量減少 導致性慾減退或是性功能障礙。

食物來源：生蠔、深海魚、南瓜籽。

●維生素B群：B群可以提升精神，幫助代謝及能量轉換，維持生殖健康與荷爾蒙平衡。

食物來源：糙米、菠菜、堅果類。

●精胺酸：胺基酸的1種，但是身體沒辦法製造，只能透過飲食攝取，它其實是一氧化氮的前驅物，可以幫助血管擴張。而血管擴張了，血液循環就會比較好，改善男性的血液循環。

●一般的優質蛋白質：像是雞肉、牛肉、蛋、海鮮等食物都可以吃得到。

食物來源：雞胸肉、牛肉、蝦。

高敏敏補充，這些營養都可從日常飲食中獲得，一天攝取一點點，比一次吃十顆雞佛還更實在，高敏敏提醒，雞佛偶爾吃沒關係，當作鍋中小確幸就好。真正的補氣補元氣，要靠均衡飲食、運動、睡眠三管齊下。養出好循環、好代謝，才能內外兼修、精神滿滿；想要性福也想要健康，從日常吃對開始最有效。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

