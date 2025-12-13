自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》吃雞佛增性福？ 營養師打臉迷思：不如吃5營養素

2025/12/13 20:13

營養師高敏敏於臉書粉專指出，其實雞佛補元氣作用有限，真正影響性功能的關鍵，是日常攝取到的多種營養素。（資料照）

營養師高敏敏於臉書粉專指出，其實雞佛補元氣作用有限，真正影響性功能的關鍵，是日常攝取到的多種營養素。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕冬天吃鍋時，白白胖胖的雞佛總被視為「補元氣、增性福」的神秘食材，營養師高敏敏於臉書粉專指出，其實雞佛補元氣作用有限，真正影響性功能的關鍵，是日常攝取到的多種營養素。男性想提升精力、荷爾蒙與血液循環，靠一晚吃幾顆雞佛遠不如每天補足維生素B群精胺酸優質蛋白質來得實在。

雞佛營養檔案

（以每100g來看）

熱量：71kcal。

蛋白質：10.6g。

脂肪：2.8g（其中飽和脂肪1.2g）。

膽固醇：578mg。

高敏敏提到，一顆小雞佛約11g大顆約15～20g，吃個幾顆下來膽固醇就可能超標啦！不過別急著嚇到倒退3步，其實近年美國飲食指南已取消膽固醇攝取上限，因為研究發現，飲食中的膽固醇只佔血液膽固醇的2～3成，剩下7～8成是由身體自行合成。但若你本身血脂偏高、有心血管疾病、脂肪肝或肥胖，還是要「少吃為妙」。

營養師高敏敏指出，雞佛中雖然含有雄性激素、鋅與睪固酮，但這些成分在高溫烹煮下幾乎被破壞殆盡，再加上經過消化代謝後，進到身體能被吸收的比例也不多。（資料照）

營養師高敏敏指出，雞佛中雖然含有雄性激素、鋅與睪固酮，但這些成分在高溫烹煮下幾乎被破壞殆盡，再加上經過消化代謝後，進到身體能被吸收的比例也不多。（資料照）

雞佛真的能帶來「性」福嗎

高敏敏指出，雞佛中雖然含有雄性激素、鋅與睪固酮，但這些成分在高溫烹煮下幾乎被破壞殆盡，再加上經過消化代謝後，進到身體能被吸收的比例也不多。所以想靠雞佛補元氣，其實效果有限。如果男性真的想讓自己更「性」福，其實不是單吃一種食物吃很多，而是要長期補充營養素。

有助壯陽的營養素

硒：精蟲尾巴的成份之一是硒離子，如果缺乏硒離子，精子就不會是正常的蝌蚪形狀，會呈現彎曲或折半的樣子，折尾巴的蝌蚪。並降低精蟲活動力。

食物來源：蛋、豆腐、堅果、蛤蜊。

●鋅：男性的精子中含有鋅，缺鋅會使精子數量減少 導致性慾減退或是性功能障礙。

食物來源：生蠔、深海魚、南瓜籽。

維生素B群：B群可以提升精神，幫助代謝及能量轉換，維持生殖健康與荷爾蒙平衡。

食物來源：糙米、菠菜、堅果類。

精胺酸：胺基酸的1種，但是身體沒辦法製造，只能透過飲食攝取，它其實是一氧化氮的前驅物，可以幫助血管擴張。而血管擴張了，血液循環就會比較好，改善男性的血液循環。

●一般的優質蛋白質：像是雞肉、牛肉、蛋、海鮮等食物都可以吃得到。

食物來源：雞胸肉、牛肉、蝦。

高敏敏補充，這些營養都可從日常飲食中獲得，一天攝取一點點，比一次吃十顆雞佛還更實在，高敏敏提醒，雞佛偶爾吃沒關係，當作鍋中小確幸就好。真正的補氣補元氣，要靠均衡飲食、運動、睡眠三管齊下。養出好循環、好代謝，才能內外兼修、精神滿滿；想要性福也想要健康，從日常吃對開始最有效。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中