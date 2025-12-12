透視腸道菌》腸道菌是雙刃劍 好菌代謝物≠萬靈丹

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

腸道菌可透過代謝物調節全身免疫反應，影響包括流感、腹部感染等多種疾病。色胺酸衍生物（特別是吲哚類）在實驗研究中被認為有保護作用，但它們在肺炎中的實際角色仍不清楚。

這篇 Nat Commun. 2025 Sep 29;16（1）:8565大型轉譯研究整合1萬3464人的一般族群、158名重症社區性肺炎患者，以及兩項臨床試驗與小鼠模型，評估腸道菌色胺酸代謝物吲哚-3-乙酸（IAA）對肺炎的影響。結果顯示：在一般族群中，較高的IAA基線水平與日後住院肺炎風險增加有關；在重症肺炎患者中，IAA濃度越高死亡風險越高（HR 1.30/每log2增加）。在小鼠細菌性肺炎模型中，IAA補充加重肺部損傷但減少細菌全身播散，透過芳香烴受體（ aryl hydrocarbon receptor, AhR）與嗜中性球活性氧釋放調控。這顯示腸道菌衍生的吲哚在不同情境下可能有保護也可能有害的雙面效應。

這項研究提醒我們，腸道菌代謝物對免疫的影響並非一面倒的「好」或「壞」，而是依疾病、劑量、個體狀態而異。過去我們常把益生菌、益生質與「好菌代謝物」視為萬靈丹，這篇結果告訴我們需要謹慎：同一個代謝物在某些感染下可能保護，但在另一情境中卻加重病情。對一般人而言，與其盲目補充特定代謝物，不如保持均衡飲食、多樣化纖維與發酵食品，在台灣和日常飲食中常見的例子包括：

乳品類：優酪乳、優格、克非爾（Kefir）。

豆製品類：味噌、納豆、豆豉、豆腐乳。

蔬菜類：泡菜、酸菜、韓式泡菜、德式酸菜（sauerkraut）。

飲品類：康普茶（Kombucha）、傳統發酵米漿或小米酒。

支持健康而多樣的腸道菌叢，讓身體自然調節出平衡的免疫反應。對臨床而言，這也提示未來應發展「個人化微生物/代謝物」策略，才能安全有效地調控免疫與感染風險。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

