健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》少吃一點更護腦？ 研究：飲食熱量減3成大腦老得慢

2025/12/13 10:36

食農專家韋恩表示，據國外研究，長期採行低熱量飲食，可能讓神經傳導更順暢，並間接維持與學習、認知相關的腦功能，有助延緩大腦老化；示意圖。（圖取自freepik）

食農專家韋恩表示，據國外研究，長期採行低熱量飲食，可能讓神經傳導更順暢，並間接維持與學習、認知相關的腦功能，有助延緩大腦老化；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕吃得多容易造成肥胖問題，導致不健康人人皆知，但熱量攝取過多，也可能造成大腦不健康。食農專家韋恩表示，根據國外1項針對恆河猴的長期研究指出，持續多年的熱量限制飲食，可能讓大腦老化的速度變慢，並對阿茲海默症等神經退化疾病具有啟發性的意義。

韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」發文指出，波士頓大學研究團隊分析24隻恆河猴（Macaca mulatta）的腦部組織，這些動物分別接受「標準餵食」與「限制30%熱量」的飲食逾20年。結果發現，相較於正常飲食的猴子，限制熱量的組群在神經訊號傳遞與腦細胞保護方面，呈現更健康的狀態。

科學家已知熱量限制能讓身體啟動較高效率的代謝模式，減少細胞層級的磨損；該研究則更直指大腦的關鍵結構——髓鞘。髓鞘是包覆在神經纖維外的脂肪層，負責保護神經並加速訊號傳遞，但隨著年齡增長，它會逐漸退化並引發發炎反應。

韋恩進一步說明，在限制熱量的猴子身上，研究者觀察到髓鞘相關基因更活躍，生產與維持髓鞘所需的重要代謝路徑也運作得更好。負責製造髓鞘的少突膠細胞（oligodendrocytes）呈現更健康的型態，能減少與老化相關的細胞變化。這些結果意味著長期採行低熱量飲食，可能讓神經傳導更順暢，並間接維持與學習、認知相關的腦功能。

韋恩表示，大腦隨年齡老化，其維持機制有時反而可能失控，引起神經發炎，使得阿茲海默症、帕金森氏症等疾病更易在高齡出現。因此，近年許多研究開始關注「髓鞘退化」在認知衰退中的角色，而這項研究提供了一個可能的介入方向——飲食。

雖然此研究受試動物數量不多，但恆河猴的大腦結構與人類具有相當相似性，因此結果值得後續深入驗證。韋恩強調，研究者總結指出，長期飲食習慣確實可能影響大腦健康，而吃少一點或許能延緩部分大腦老化過程。此外，睡眠品質、語言學習等生活因素同樣會影響大腦年齡，並非僅靠飲食單一要素即可決定。

