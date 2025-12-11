健康網》天然欸尚好？ 醫揭迷思：自然不一定好 看科學與劑量

恆新復健科診所醫師王思恒指出，一件事情的好壞，跟它是不是「天然」的，完全沒有因果關係；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕我們常有一種直覺：大自然的安排是最完美的，人工介入通常是壞事。恆新復健科診所醫師王思恒指出，一件事情的好壞，跟它是不是「天然」的，完全沒有因果關係。現代生活中許多讓你變健康、變舒服、甚至提升效率的東西，全都不天然；相反地，許多真正危險的物質，反而百分之百源自大自然。真正的判斷應源於科學實證與劑量。

王思恒於臉書專頁「一分鐘健身教室」發文提到，在邏輯學上，這叫做「訴諸自然謬誤」（Appeal to Nature Fallacy），讓我們用科學（和一點邏輯）來檢視一下你的生活：

●滑手機：極度不自然。人類演化了幾百萬年，眼睛不是設計來長時間盯著發光螢幕的，手指也不是用來滑玻璃的。但你現在正在用它吸收知識（或看廢文），它極大地提升了人類的幸福（還有肩頸痛）。

●洗熱水澡：非常不自然。我們的祖先要在河流或湖泊裡洗澡，通常水是冷的。能隨時享受 40度的熱水澡是現代科技的恩賜，能殺菌、放鬆肌肉，雖然「人工」，但真的很爽。

●重量訓練：超級不自然。在原始社會，保存能量是生存關鍵。沒事去舉起一個沈重的鐵塊，然後再把它放下來，重複好幾組直到力竭？這在原始人眼裡簡直是「自殺行為」。但正是這種「人工製造的壓力」，讓我們的骨骼更強壯、代謝更健康。

王思恒補充，反過來說，氰化物、蛇毒、致死性的病毒，全都是100%純天然的，但你絕不會想把它們吃下肚。下次看到「天然」兩個字，先別急著掏錢。天然不代表無毒，人工不代表有害。判斷一個東西好不好的標準，應該是「科學實證」與「劑量」，而不是它「自不自然」。

