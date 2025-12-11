自由電子報
健康醫療
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》嚇人！不起眼的屁股癢竟藏蟯蟲 幼童高危險群

2025/12/11 17:29

一位媽媽因孩子屁股癢，幫她擦藥膏止癢，竟然發現蟯蟲。（圖取自minitifa　threads）

一位媽媽因孩子屁股癢，幫她擦藥膏止癢，竟然發現蟯蟲。（圖取自minitifa　threads）

〔健康頻道／綜合報導〕「長這麼大，第一次看到蟯蟲，」一位皮膚科護士minitifa在社群媒體脆（threads）上面的分享，引來了上千名粉絲的關注。minitifa的女兒睡前說屁股癢，一開始幫她擦藥膏止癢，後來小孩仍哭喊很癢，再次幫她擦藥，竟然發現有一條白色細細的蟯蟲在肛門，噁到不行！

minitifa在她的脆專頁「minitifa」上表示，有人看過蟯蟲的樣子嗎？「長這麼大，第一次看到，我真的嚇爛」。原來以前國小要檢測的貼屁股，是真的有它道理。她因小孩哭喊屁股癢，幫小孩擦藥，竟因此看到小孩有3-4支白色物體在屁股，用棉花棒把牠挖出來，真的是蟯蟲，噁到不行。她也提醒家長，家裡有小朋友真的要注意衛生、不要亂吃手腳趾。

根據衛生福利部屏東醫院衛教資料指出，蟯蟲是一種小而白色的腸道寄生蟲，又叫針狀蟲。雄性成蟲長約2-5mm，雌性成蟲長約8-13mm。蟯蟲感染症狀，大多數的人症狀不明顯，最常出現的症狀是肛門搔癢。

哪些人是蟯蟲感染的危險群？屏東醫院說，好發族群為學齡前幼兒及學童，如家庭小孩人數愈多或環境愈擁擠時，其家人感染率也愈高。傳染方式可經由汙染的飲食、物品或手指等食入蟲卵，或吸入附著在空氣灰塵中的蟲卵而感染。

診斷方式是什麼？屏東醫院提到，幼童如有肛門搔癢，可以使用膠紙肛門周圍擦拭法檢查蟲卵，有時也可直接在患者的床上，或肛門周圍發現成蟲。如以膠紙檢查，通常於早上一起床即做。

預防蟯蟲感染5法

平時如何預防蟯蟲感染？屏東醫院提出5項建議給民眾參考：

1.養成飯前便後和隨時洗手之習慣，避免用髒的手抓東西吃。

2.經常修剪指甲，不要吸吮或吃手指，不要用手抓肛門。

3.蟲卵會沾黏於浴盆成為傳染源，所以淋浴比盆浴好。

4.大便後隨手清洗馬桶座板，避免坐板再次傳染蟯蟲。

5.勿生食。

6.若家中有養狗，小狗必須保持乾淨，時常殺蟲，儘量避免小孩親近小狗。

