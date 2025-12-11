自由電子報
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》孩子總是叫不動？ 心理師授3招順利轉換節奏

2025/12/11 21:16

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，很多孩子不是故意拖，而是大腦被吸住，一被打斷就像從高速行進突然踩煞車。（圖取自freepik）

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，很多孩子不是故意拖，而是大腦被吸住，一被打斷就像從高速行進突然踩煞車。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕孩子看電視、玩積木、打遊戲或翻繪本時，你喊了3次，他卻像耳朵消失；好不容易走過來，又說「再5分鐘」、「等我這局打完」。台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，很多孩子不是故意拖，而是大腦被吸住，一被打斷就像從高速行進突然踩煞車。事先預告與溫和提醒情緒升溫先接住討論如何保存進度，可幫助溫和轉換情緒。

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」表示，孩子的「轉換卡住」不是壞習慣，而是投入與切換之間的大腦落差。如果從暢快的模式被拉到另一種任務，速度差太大就會不舒服。小小孩可能哭著黏住，大一點的孩子會討價還價、抱怨、甚至情緒升溫。理解這個落差後，大人就能把焦點放在協助孩子「換檔」。如果希望轉換更順，可以試試以下方式：

1.事先預告與溫和提醒

投入時難以瞬間停下，預告能讓大腦提前降速。「3分鐘後收玩具」、「這局後結束」都比臨時打斷更有效，也能挑活動自然停下的時機提醒，明顯減少衝突。

2.情緒升溫時先接住，再協助切換

被中斷時孩子會急或抗拒，先描述他的卡住能降低對立，例如「你玩得很投入，突然停下真的難」。再以小動作帶出切換，如收一樣物品或一起走到門口，讓大腦重新啟動。

3.和孩子討論如何保存進度

孩子怕的是「停下就失去」。拍照、記下下一步、保留棋局或遊戲存檔，都能讓成果被保存。當孩子覺得安全，抗拒自然下降，也更願意配合。

黃閎新提醒，只要掌握節奏，孩子就能在每次轉換裡慢慢變得更穩定。

