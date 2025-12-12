限制級
健康網》吃止血藥會讓月經卡住？ 婦科醫破迷思：不影響
〔健康頻道／綜合報導〕月經來吃止血藥會不會排不乾淨？美迪大直婦產科診所主治醫師杜依儒表示，這大概是婦產科十大迷思之一！她解釋，止血藥不是把「月經卡住」，是在修補破掉的微血管。想像月經就像「土石流」內膜剝離像土石；微血管破裂流血像水流。止血藥就是把「水流」關掉，但「土石」還是會掉落。
杜依儒在臉書專頁「婦產科 杜依儒醫師」發文分享，月經流量大的原因有很多，其中一個最常見的原因是：內膜剝落時，底下的小血管止不太住。而止血藥的作用，是讓破掉的微血管收縮、止血，讓血塊不再一直流，不會阻止月經內膜剝落！所以不用擔心吃了「月經卡在裡面」、「排不乾淨」這件事。但如果症狀是：
●經血量突然變大。
●月經拖超過7–10天。
●一來就像瀑布一樣。
●越來越頻繁的「滴滴答答」。
●月與月之間也會出血。
杜依儒提到，這時就不是只靠止血藥能解決的問題了，這樣異常出血很常跟子宮內膜的病灶有關：
●內膜瘜肉。
●黏膜下肌瘤。
●內膜增生（癌前病變）。
●子宮內膜癌。
杜依儒提醒，這些都是止血藥無法治本的，要進一步檢查並且治療這些病灶，血量才會改善。所以經血量大，止血藥要吃，但更重要的是先確定沒有內膜病灶。止血藥是「滅火」，找出出血的來源才是「防火」。除了超音波檢查，異常出血最重要的是子宮鏡檢查。
