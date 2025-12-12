健康網》吃止血藥會讓月經卡住？ 婦科醫破迷思：不影響

美迪大直婦產科診所主治醫師杜依儒表示，止血藥不是把「月經卡住」，是在修補破掉的微血管。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕月經來吃止血藥會不會排不乾淨？美迪大直婦產科診所主治醫師杜依儒表示，這大概是婦產科十大迷思之一！她解釋，止血藥不是把「月經卡住」，是在修補破掉的微血管。想像月經就像「土石流」內膜剝離像土石；微血管破裂流血像水流。止血藥就是把「水流」關掉，但「土石」還是會掉落。

杜依儒在臉書專頁「婦產科 杜依儒醫師」發文分享，月經流量大的原因有很多，其中一個最常見的原因是：內膜剝落時，底下的小血管止不太住。而止血藥的作用，是讓破掉的微血管收縮、止血，讓血塊不再一直流，不會阻止月經內膜剝落！所以不用擔心吃了「月經卡在裡面」、「排不乾淨」這件事。但如果症狀是：

請繼續往下閱讀...

●經血量突然變大。

●月經拖超過7–10天。

●一來就像瀑布一樣。

●越來越頻繁的「滴滴答答」。

●月與月之間也會出血。

杜依儒提到，這時就不是只靠止血藥能解決的問題了，這樣異常出血很常跟子宮內膜的病灶有關：

●內膜瘜肉。

●黏膜下肌瘤。

●內膜增生（癌前病變）。

●子宮內膜癌。

杜依儒提醒，這些都是止血藥無法治本的，要進一步檢查並且治療這些病灶，血量才會改善。所以經血量大，止血藥要吃，但更重要的是先確定沒有內膜病灶。止血藥是「滅火」，找出出血的來源才是「防火」。除了超音波檢查，異常出血最重要的是子宮鏡檢查。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法