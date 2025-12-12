自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》忙到沒空做運動？ 研究曝「10分鐘微重訓」也增肌

2025/12/12 12:25

恆新復健科診所醫師王思恒表示，研究證明對於忙碌的人來說，每天只要擠出10分鐘運動，不只能防止肌肉流失，甚至還能逆轉局勢，讓肌肉健康生長；情境照。（圖取自freepik）

恆新復健科診所醫師王思恒表示，研究證明對於忙碌的人來說，每天只要擠出10分鐘運動，不只能防止肌肉流失，甚至還能逆轉局勢，讓肌肉健康生長；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕想運動的你，是否總覺得工作太忙、生活忙碌，找不出時間去健身？恆新復健科診所醫師王思恒引述國外研究指出，受試者每天利用10分鐘空檔進行徒手肌力訓練，簡單做深蹲、弓箭步、踮腳尖、靠牆深蹲等動作，不用上健身房，也不用做得滿身大汗，甚至在辦公桌旁就能做。經12週實驗後，運動組肌肉量與軀幹力均明顯提升，顯示運動增肌時間不是關鍵，10分鐘動起來也能長肌肉。

王思恒於臉書專頁「一分鐘健身教室」發文指出，許多人覺得運動非得要去健身房、練滿一小時才有效。但根據2024年發表在《Frontiers in Public Health》的研究 ，找來一群平時久坐、沒有重訓習慣的女性大學行政人員分成2組，對照組維持原本的久坐生活，零食運動組在上班日，每天利用空檔做10分鐘徒手肌力訓練。3個月後，不動的人肌肉量平均流失0.16 公斤，每天運動10分鐘的人，肌肉量平均增加0.42公斤，軀幹伸展力量也提升33%。

10分鐘居家微重訓5菜單

值得一提的是，所有參與者在實驗結束後，都表示想繼續這樣練下去，因為執行太容易。王思恒分享，根據研究設定，以下列舉的這些動作不需要器材，在辦公桌旁就能做。每日只要花費10分鐘，每個動作做 30-60 秒，時間內做越多下越好，動作之間不休息或採極短休息。

徒手深蹲（Squats）：訓練腿部與臀部，坐下、起立的概念。

辦公桌伏地挺身（Desk Push-ups）：手撐桌緣做伏地挺身，訓練胸與手臂。

弓箭步（Lunges）：單腳向前跨步下蹲，訓練平衡與核心。

踮腳尖（Calf Raises）：手扶椅背，腳跟抬起，改善下肢循環。

核心支撐／靠牆深蹲（Wall Sits）：背貼牆半蹲，撐住深蹲。

王思恒強調，這項研究證明對於忙碌的人來說，每天在辦公室擠出10分鐘運動，不只能防止肌肉流失，甚至還能逆轉局勢，讓肌肉健康生長。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中