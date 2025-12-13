自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》手腳冷到睡不著？ 青椒暖身助好眠 女生經前更需要

2025/12/13 07:26

中醫師余雅雯表示，青椒是少數屬於「溫性」的蔬菜之一，味道重其實是因含有槲皮素，而這也是抗氧化、排毒的營養素；示意圖。（圖取自freepik）

中醫師余雅雯表示，青椒是少數屬於「溫性」的蔬菜之一，味道重其實是因含有槲皮素，而這也是抗氧化、排毒的營養素；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕青椒因氣味特殊，導致人們對它的好惡很兩極。中醫師余雅雯分享門診1位女患者經常手腳冰冷、腸胃弱、胸悶難入睡，情緒也緊繃；並表示飲食最怕青椒等味道，但這正是促進循環、助暖身的食物。尤其青椒富含多種營養素，可抗氧化、排毒、改善經前不適等，女性最需要。經建議她嘗試接受青椒等食材，並搭配中藥調理，不僅血液循環變好，不適症狀減緩，睡得也安穩。

余雅雯於臉書專頁「上璽中醫 余雅雯 中醫師 」發文表示，這位女患者因四肢冷得像冰棒、胸悶難眠、腸胃一緊張就痛等不適症狀而求診。手指微循環檢查也發現，她的整個血液循環卡關不暢通。經進一步詢問日常飲食，表示最不敢吃的就是青椒、蔥蒜、韭菜這類辛香料，但這些味道重的溫性蔬菜，其實正是可以行氣、疏肝理氣、促進末梢循環的刺激。

余雅雯表示，經建議患者慢慢嘗試接受一些味道重的溫性蔬菜，如青椒、蔥蒜、香料等，再搭配疏肝理氣的中藥，症狀明顯改善，不僅手腳變暖、胸悶減少、腸胃不再卡，而且情緒能放鬆，睡得也比以前安穩。

余雅雯進一步說明，青椒味道重，其實是因含有槲皮素，這也是抗氧化、排毒的營養素。而且青椒還有含量超高的維生素B6，可穩定情緒、改善經前效應，對於女生來說是很需要的營養素。此外，更難得的是，青椒還是少數屬於「溫性」的蔬菜。

因此，余雅雯建議，日常若有手腳冰冷、經前情緒不穩、腸胃卡卡、心口悶等症狀，不妨試試青椒等氣味讓你皺眉的食物，因為它也可能正是讓你暖起來、情緒穩定的飲食力量。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中