健康網》手腳冷到睡不著？ 青椒暖身助好眠 女生經前更需要

〔健康頻道／綜合報導〕青椒因氣味特殊，導致人們對它的好惡很兩極。中醫師余雅雯分享門診1位女患者經常手腳冰冷、腸胃弱、胸悶難入睡，情緒也緊繃；並表示飲食最怕青椒等味道，但這正是促進循環、助暖身的食物。尤其青椒富含多種營養素，可抗氧化、排毒、改善經前不適等，女性最需要。經建議她嘗試接受青椒等食材，並搭配中藥調理，不僅血液循環變好，不適症狀減緩，睡得也安穩。

余雅雯於臉書專頁「上璽中醫 余雅雯 中醫師 」發文表示，這位女患者因四肢冷得像冰棒、胸悶難眠、腸胃一緊張就痛等不適症狀而求診。手指微循環檢查也發現，她的整個血液循環卡關不暢通。經進一步詢問日常飲食，表示最不敢吃的就是青椒、蔥蒜、韭菜這類辛香料，但這些味道重的溫性蔬菜，其實正是可以行氣、疏肝理氣、促進末梢循環的刺激。

余雅雯表示，經建議患者慢慢嘗試接受一些味道重的溫性蔬菜，如青椒、蔥蒜、香料等，再搭配疏肝理氣的中藥，症狀明顯改善，不僅手腳變暖、胸悶減少、腸胃不再卡，而且情緒能放鬆，睡得也比以前安穩。

余雅雯進一步說明，青椒味道重，其實是因含有槲皮素，這也是抗氧化、排毒的營養素。而且青椒還有含量超高的維生素B6，可穩定情緒、改善經前效應，對於女生來說是很需要的營養素。此外，更難得的是，青椒還是少數屬於「溫性」的蔬菜。

因此，余雅雯建議，日常若有手腳冰冷、經前情緒不穩、腸胃卡卡、心口悶等症狀，不妨試試青椒等氣味讓你皺眉的食物，因為它也可能正是讓你暖起來、情緒穩定的飲食力量。

