健康網》白菜家族高纖低卡營養多 口感、料理大不同 吃鍋最推它

〔健康頻道／綜合報導〕冬天一到，無論吃火鍋、滷菜、清炒，餐桌上都可見到結球白菜。農糧署表示，冬季氣候冷，白菜結球緊密，因此也是最好吃的時候。依外形不同，常見娃娃菜、包心白菜、山東白菜、天津白菜等4種，口感與適合的料理也不同，吃鍋尤其推薦纖維較粗的山東白菜。此外，營養學者洪泰雄也指出，白菜不但高纖熱量低，還含有鉀、維生素C、維生素K、維生素B6、葉酸和鈣等營養，攝取也有降血壓作用。

白菜家族4成員比一比

農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文介紹，結球白菜外形像球狀、葉片會層層緊緊包合，堪稱是冬季蔬菜王。家族成員從外形嬌小可愛的娃娃菜，到巨無霸的山東白菜都有；有的口感細緻，有的脆嫩清甜，適合的料理也各不同，並進一步解析如下：

●娃娃菜：迷你身形、營養滿分，外形小巧，成熟時通常不到600公克，生育期約40-50天，葉片嫩、口感細緻，清炒、涼拌都好吃。料理時只要將底部短短的莖切除就可以開煮，尤其適合清炒、火鍋配菜。

●包心白菜：外形圓潤適中、葉球緊密，葉柄厚實，口感嫩脆清甜，是家常菜的百搭王，清炒、燉煮白菜滷都超對味。

●山東白菜：結球白菜界的「巨無霸」，外形為長橢圓形，纖維較粗，放進火鍋最搭，也常用來醃製成酸白菜或泡菜。

●天津白菜（長筒白菜）：外形修長，纖維較粗、葉片厚實，質地偏硬，市售較少見，常以加工後的「冬菜」出現；適合做成冬菜肉片湯、滷菜。

此外，農糧署也補充挑選小撇步，提醒掌握：葉面完整，葉緣翠綠無枯萎；結球緊密不鬆散，外表乾淨完整；有質量感，重量沉重等3重點；便可挑選出鮮甜好吃的冬日白菜。

