自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》網紅馮提莫癌症復發轉移 醫：甲狀腺癌手術切除後預後不錯

2025/12/11 11:49

有「中國第一網紅」稱號的馮提莫癌症復發轉移，引發粉絲關注。（翻攝自微博）

有「中國第一網紅」稱號的馮提莫癌症復發轉移，引發粉絲關注。（翻攝自微博）

〔健康頻道／綜合報導〕有「中國第一網紅」稱號的馮提莫，因一曲《學貓叫》爆紅，她曾在2023年7月震撼宣布罹患甲狀腺癌末期，當年手術後即馬上投入工作，但近1年全面停播，讓粉絲憂心「是不是怎麼了？」根據長庚醫訊衛教資料指出，大部分的甲狀腺癌經由手術切除後都有不錯的預後，部分的病人可能因轉移而有中高危險性復發的風險，術後需搭配放射碘的治療。

所幸，馮提莫日前以團播形式重新回歸，重新擁抱關心她的粉絲。她在直播裡透露，過去這段時間之所以完全停工，是因為甲狀腺癌復發且轉移，但也立即安撫粉絲表示，自己已完成手術並恢復良好，現在照醫生的叮囑「不熬夜」、「保持心情愉快」即可。她強調自己狀態穩定，粉絲不用擔心。

甲狀腺癌發生率逐年上升

新北市立土城醫院一般外科主任黃崧峰曾在長庚醫訊上表示，根據國民健康署資料顯示，甲狀腺癌在近十年來發生率不斷地上升， 在2019年時已成為國人10大好發癌症的第8名，其中女性的發生率約是男性的3倍。大部分的甲狀腺癌經由手術切除後都有不錯的預後，但部分的病人因為腫瘤的型態、大小、甲狀腺外的侵犯或轉移而有中高危險性復發的風險，因此在手術後需搭配放射碘的治療，所幸大多數病人在治療後都能受到良好的控制。

黃崧峰表示，傳統甲狀腺手術會有頸部的疤痕，造成病人外觀上的煩惱，過去的微創手術可以經由腋下、乳房及耳後進行甲狀腺切除，雖然可以避免頸部的疤痕，但是在頸部以外的體表仍會有疤痕的產生。另外，因為角度的關係，對於中央區的淋巴結廓清手術有較高的難度。

「經口內視鏡甲狀腺切除手術」利用下嘴唇的3個小傷口進行甲狀腺切除手術，可以將傷口藏在口內，避免體表的疤痕。此外，對於中央區淋巴結的廓清與傳統手術比較起來，其清除效果一樣好，又因為透過內視鏡視野有放大的作用，手術中對於返喉神經及副甲狀腺有更高的辨識度，能夠降低神經受傷及術後副甲狀腺損傷所造成低血鈣風險。

黃崧峰提醒，腫瘤過大、頭頸部有放射線治療或手術的病史、甲狀腺亢進的病人並不適合使用經口內視鏡甲狀腺切除手術。病人在接受手術前應先與自己的主治醫師溝通了解手術方式。此外，許多的甲狀腺癌患者都沒有臨床症狀，民眾可藉由定期接受檢查，早期發現早期治療。

相關新聞請見

唱紅《學貓叫》女星癌症復發 停播一年驚傳「人沒了」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中