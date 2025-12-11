健康網》網紅馮提莫癌症復發轉移 醫：甲狀腺癌手術切除後預後不錯

有「中國第一網紅」稱號的馮提莫癌症復發轉移，引發粉絲關注。（翻攝自微博）

〔健康頻道／綜合報導〕有「中國第一網紅」稱號的馮提莫，因一曲《學貓叫》爆紅，她曾在2023年7月震撼宣布罹患甲狀腺癌末期，當年手術後即馬上投入工作，但近1年全面停播，讓粉絲憂心「是不是怎麼了？」根據長庚醫訊衛教資料指出，大部分的甲狀腺癌經由手術切除後都有不錯的預後，部分的病人可能因轉移而有中高危險性復發的風險，術後需搭配放射碘的治療。

所幸，馮提莫日前以團播形式重新回歸，重新擁抱關心她的粉絲。她在直播裡透露，過去這段時間之所以完全停工，是因為甲狀腺癌復發且轉移，但也立即安撫粉絲表示，自己已完成手術並恢復良好，現在照醫生的叮囑「不熬夜」、「保持心情愉快」即可。她強調自己狀態穩定，粉絲不用擔心。

甲狀腺癌發生率逐年上升

新北市立土城醫院一般外科主任黃崧峰曾在長庚醫訊上表示，根據國民健康署資料顯示，甲狀腺癌在近十年來發生率不斷地上升， 在2019年時已成為國人10大好發癌症的第8名，其中女性的發生率約是男性的3倍。大部分的甲狀腺癌經由手術切除後都有不錯的預後，但部分的病人因為腫瘤的型態、大小、甲狀腺外的侵犯或轉移而有中高危險性復發的風險，因此在手術後需搭配放射碘的治療，所幸大多數病人在治療後都能受到良好的控制。

黃崧峰表示，傳統甲狀腺手術會有頸部的疤痕，造成病人外觀上的煩惱，過去的微創手術可以經由腋下、乳房及耳後進行甲狀腺切除，雖然可以避免頸部的疤痕，但是在頸部以外的體表仍會有疤痕的產生。另外，因為角度的關係，對於中央區的淋巴結廓清手術有較高的難度。

「經口內視鏡甲狀腺切除手術」利用下嘴唇的3個小傷口進行甲狀腺切除手術，可以將傷口藏在口內，避免體表的疤痕。此外，對於中央區淋巴結的廓清與傳統手術比較起來，其清除效果一樣好，又因為透過內視鏡視野有放大的作用，手術中對於返喉神經及副甲狀腺有更高的辨識度，能夠降低神經受傷及術後副甲狀腺損傷所造成低血鈣風險。

黃崧峰提醒，腫瘤過大、頭頸部有放射線治療或手術的病史、甲狀腺亢進的病人並不適合使用經口內視鏡甲狀腺切除手術。病人在接受手術前應先與自己的主治醫師溝通了解手術方式。此外，許多的甲狀腺癌患者都沒有臨床症狀，民眾可藉由定期接受檢查，早期發現早期治療。

