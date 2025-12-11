76歲婦女遭「電鑽痛」22年！ 三總首創同步影像導航救三叉神經痛

三總團隊展示電腦斷層與超音波同步導引技術的操作畫面。（三總提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕三叉神經痛患者常形容，疼痛像被刀割、被電鑽、被火燒，一天發作數次到上百次，甚至痛到無法說話、刷牙、洗臉。現年76歲的薛女士從民國92年、54歲時開始，右臉陣陣像被針刺般劇痛。民國96年確診為三叉神經痛後，近一年疼痛不只變頻繁、強度更高，更像遭電鑽不停轟擊。直到她到三軍總醫院接受最新的「高階影像融合導引射頻燒灼術」，才總算擺脫煎熬。

三總整合疼痛治療中心主任徐永吉、放射診斷部科主任許一智昨日宣布，團隊成功將電腦斷層（CT）與超音波即時同步化，導入三叉神經痛的射頻燒灼術，是國內少見的全新突破。

徐永吉說，三叉神經痛是最常見的臉部神經痛之一，患者可能一天被突發劇痛「攻擊」數十到數百次，嚴重影響生活。而治療上通常先用抗癲癇類藥物穩定神經，但若無效，就得靠微創或手術治療。

微創治療雖然傷口小、恢復快，不過徐永吉坦言其中最大挑戰是「看不見血管」，「傳統X光與電腦斷層導引，都無法即時看到穿刺路線上的血管位置，若不小心刺到血管，患者治療後常會臉部腫脹，容易驚慌。」

透過將電腦斷層影像（左）與即時超音波（右）同步融合，醫師能在螢幕上直接標示要進針的神經孔位置，讓針尖能依循標記精準抵達目標點，順利完成微創射頻治療最關鍵的定位步驟。（三總提供）

因此徐永吉表示三總團隊研發出這項「CT＋超音波融合」技術，做法是先在病人頭部貼磁導裝置，取得顱底CT影像後傳送至超音波儀器，再將探頭放到患者臉上按下同步鍵，超音波畫面就會直接顯示對應的CT影像，兩者同步移動，就像為醫師在臉上畫出導航地圖。

許一智補充，顱底是超音波最難掃描的位置，骨頭遮擋讓定位極具挑戰，但融合CT後，醫師可直接在螢幕標記神經孔的位置，超音波也會同步顯示標註點，針尖只需刺向標註點即可，大幅提升準確度。

目前三總已成功運用此技術治療多位頑固性三叉神經痛患者，能清楚看見血管、避開風險，又能更準確將針尖送到三叉神經孔，提高射頻燒灼效果。團隊相信，新技術將有效降低病患恐懼，也讓更多醫師能安心施作，讓病患早日脫離難以忍受的劇痛。

