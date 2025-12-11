自由電子報
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

8歲女童來月經 醫：性早熟病例激增

2025/12/11 10:48

醫師鄔翔帆分析，環境荷爾蒙、飲食過度精緻、肥胖比例攀升與生活作息混亂，都可能是造成性早熟原因。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市一名年僅8歲的女童，日前疑似出現月經跡象，讓母親訝異，前往光田綜合醫院求診小兒科性早熟門診醫師鄔翔帆。經抽血、骨齡判讀與腹部超音波檢查，發現她的賀爾蒙數值高度偏高、骨齡明顯超前，子宮及卵巢更出現發育變化，研判這名女童屬於「體質性的性早熟」，所幸家長敏銳察覺，讓孩子得以及時接受完整評估，並啟動後續治療，才避免未來成長受到更大影響。

鄔翔帆說，過去性早熟常被視為少數案例，但近年臨床量能明顯攀升，門診中 6至10歲的孩子愈來愈多。他分析，環境荷爾蒙、飲食過度精緻例如：吃太多炸物、甜點、含糖飲品及各式加工零食、肥胖比例攀升、睡眠不足與生活作息混亂，都可能是造成兒童提前發育的複合因素。

經骨齡判讀等檢查，發現女童的骨齡明顯超前，醫師鄔翔帆研判這名女童屬於體質性的性早熟。（記者張軒哲攝）

如果未能及時介入，孩子的生長板可能提早閉合，導致成年時身高比原本預期矮好幾公分，尤其女童若長期暴露在雌激素環境中，未來婦科相關疾病的風險也會同步拉高。

鄔翔帆指出，性早熟的外觀變化常以「悄悄開始」的方式出現，家長往往要到症狀明顯才察覺，例如乳房提早隆起、體味加重、陰毛生長速度異常、情緒忽然變得敏感易怒等，都是常見的警訊，但也有不少孩子屬於「假性早熟」或只是短期賀爾蒙波動，並非真正的性早熟，務必透過抽血、骨齡及超音波等專業檢查釐清，避免因誤判而錯失治療黃金期。

