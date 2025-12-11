健康網》被足底疣糾纏 醫授便宜又好用泡腳法擺脫它

台大皮膚科醫師烏惟新指出，「頑固型足底疣」用傳統方式無效者，可試試「飽和鹽水浸泡法」。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕有過足底疣（病毒疣）要去做所噴液態氮、痛到懷疑人生、結果過一陣子又復發，台大皮膚科醫師烏惟新表示，試試用濃度很高鹽水泡腳，有要很恆心的泡腳，經過8週的浸泡，98.3% 的疣完全消失，88.2%的患者達到完全康復。

烏惟新在臉書上提供最近在皮膚科重量級期刊《JAAD》上發表了一篇 2025年的最新研究，提出了一個完全無痛、在家就能做、而且成本超低的治療法─「飽和鹽水浸泡法」。

他表示，傳統治療冷凍、雷射、水楊酸都對「頑固型足底疣」患者無效，可以試試以下作法，要持續進行8週：

●準備容器：備一個可以泡腳的臉盆，加入約2公分高的自來水（常溫即可）。

●製作飽和鹽水： 慢慢加入食用鹽，一邊加一邊攪拌，直到鹽巴再也無法溶解，盆底出現未溶解的鹽粒為止 。這時候的水就是「飽和鹽水」。

●浸泡：把長疣的腳泡進去，每天泡 30分鐘。

●清洗：泡完後用清水沖洗乾淨並擦乾。

烏惟新說，雖然小型研究，僅17名受試者，但經過8週的浸泡，98.3%的疣完全消失，88.2%的患者達到完全康復，且過程中完全不會痛，只有少部分人皮膚會有點紅紅的或是脫皮。經過追蹤6個月，無人復發。在疣脫落後，皮膚沒有留下傷口或疤痕。

他解釋，高濃度的鹽環境可能恢復了皮膚中一種叫LL-37的抗菌胜肽活性，並促進免疫反應（如 IL-18），幫助身體辨識並殺死病毒。被人類乳突病毒（HPV）感染的細胞在高滲透壓（高鹽）環境下特別脆弱，容易脫水死亡。

但是烏惟新還是提醒病患，這個研究受試者太少，且沒有對照組，意味著它可能對某些人有效，但不是絕對的神丹妙藥。若是有傷口者無用此法，也不要同時使用其他藥膏（如水楊酸、免疫調節藥膏），以免過度刺激 。更重要的是要有恆心，平均要4.2週疣才會消失，千萬不要半途而廢。

