健康網》「購物狂」作家金索拉腦癌不治 醫：有4症狀出現已不妙了

〔健康頻道／綜合報導〕根據英國廣播公司（BBC）報導，55歲英國作家蘇菲金索拉（Sophie Kinsella）因侵襲性腦癌，不到3年時間病逝。根據亞洲大學附屬醫院衛教資料表示，腦瘤≠腦癌，膠質母細胞瘤很難於早期發現，多數人都是因症狀惡化，甚至昏迷嗜睡，緊急送醫急救才發現罹患膠質母細胞瘤。

金索拉著有「購物狂」系列小說，該系列有8本，前兩本曾改編為2009年電影「購物狂的異想世界」，由艾拉費雪（Isla Fisher）主演。她的家人在社群上說：「儘管她身患疾病，索菲卻展現出了難以想像的勇氣，她覺得自己非常幸運──擁有如此美好的家人和朋友，並在寫作事業上取得了非凡的成功。」金索拉的書籍在60多個國家售出超過5000萬冊，並翻譯成40多種語言。

亞洲大學附屬醫院表示，腦癌常見症狀包括腦壓升高、癲癇發作、全身性障礙和局部神經功能障礙等4大類。當出現腦壓升高時，會出現頭痛、嘔吐、視覺障礙、意識障礙等症狀。全身性障礙包括受腦下垂體腫瘤影響，造成內分泌失調導致生長異常，或是因腦腫瘤壓迫，產生賀爾蒙濃度低下的症狀。局部神經功能障礙會出現單側肢體無力、走路不穩、言語表達困難、性情改變、視野缺損等症狀。

膠質母細胞瘤初期症狀缺乏特異性，如頭痛、頭暈、記憶衰退等，往往直到特異性症狀出現，如語言障礙、認知缺損、感覺異常、肢體無力、癲癇發作，及嚴重意識昏迷等才確診。因此，膠質母細胞瘤很難於早期發現，多數人都是因症狀惡化，甚至昏迷嗜睡，緊急送醫急救才發現罹患膠質母細胞瘤。

亞洲大學附屬醫院指出，膠質母細胞瘤好發於45~65歲男性，目前發病原因不明，推斷與基因突變和環境有關。發生率約每10萬人中僅有2至4位，雖然發生率較其他惡性腫瘤低，但若發病，超過7成病人會於1年半內死亡，且治療上相當困難，即便接受手術、同步化療與電療，加上標靶治療，平均餘命不到1年半，若無積極治療，更可能於3個月內死亡。

由於膠質母細胞瘤的初期症狀不明顯，多數患者當發現時，腫瘤已經有相當程度大小，加上是腦部原發性的惡性腫瘤，經常與正常腦組織的邊界分化不清，手術時為了避免傷及重要神經，有時並無法完全切除，故術後復發率極高，使得治療困難度相當高。

