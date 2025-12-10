自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》「購物狂」作家金索拉腦癌不治 醫：有4症狀出現已不妙了

2025/12/10 21:57

健康網》「購物狂」作家金索拉腦癌不治 醫：有4症狀出現已不妙了

英國作家蘇菲金索拉因侵襲性腦癌，不到3年時間病逝。亞洲大學附屬醫院指出，有4症狀出現時，病況已不妙了。（取自蘇菲金索拉IG）

〔健康頻道／綜合報導〕根據英國廣播公司（BBC）報導，55歲英國作家蘇菲金索拉（Sophie Kinsella）因侵襲性腦癌，不到3年時間病逝。根據亞洲大學附屬醫院衛教資料表示，腦瘤≠腦癌，膠質母細胞瘤很難於早期發現，多數人都是因症狀惡化，甚至昏迷嗜睡，緊急送醫急救才發現罹患膠質母細胞瘤。

金索拉著有「購物狂」系列小說，該系列有8本，前兩本曾改編為2009年電影「購物狂的異想世界」，由艾拉費雪（Isla Fisher）主演。她的家人在社群上說：「儘管她身患疾病，索菲卻展現出了難以想像的勇氣，她覺得自己非常幸運──擁有如此美好的家人和朋友，並在寫作事業上取得了非凡的成功。」金索拉的書籍在60多個國家售出超過5000萬冊，並翻譯成40多種語言。

亞洲大學附屬醫院表示，腦癌常見症狀包括腦壓升高、癲癇發作、全身性障礙和局部神經功能障礙等4大類。當出現腦壓升高時，會出現頭痛、嘔吐、視覺障礙、意識障礙等症狀。全身性障礙包括受腦下垂體腫瘤影響，造成內分泌失調導致生長異常，或是因腦腫瘤壓迫，產生賀爾蒙濃度低下的症狀。局部神經功能障礙會出現單側肢體無力、走路不穩、言語表達困難、性情改變、視野缺損等症狀。

膠質母細胞瘤初期症狀缺乏特異性，如頭痛、頭暈、記憶衰退等，往往直到特異性症狀出現，如語言障礙、認知缺損、感覺異常、肢體無力、癲癇發作，及嚴重意識昏迷等才確診。因此，膠質母細胞瘤很難於早期發現，多數人都是因症狀惡化，甚至昏迷嗜睡，緊急送醫急救才發現罹患膠質母細胞瘤。

亞洲大學附屬醫院指出，膠質母細胞瘤好發於45~65歲男性，目前發病原因不明，推斷與基因突變和環境有關。發生率約每10萬人中僅有2至4位，雖然發生率較其他惡性腫瘤低，但若發病，超過7成病人會於1年半內死亡，且治療上相當困難，即便接受手術、同步化療與電療，加上標靶治療，平均餘命不到1年半，若無積極治療，更可能於3個月內死亡。

由於膠質母細胞瘤的初期症狀不明顯，多數患者當發現時，腫瘤已經有相當程度大小，加上是腦部原發性的惡性腫瘤，經常與正常腦組織的邊界分化不清，手術時為了避免傷及重要神經，有時並無法完全切除，故術後復發率極高，使得治療困難度相當高。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中