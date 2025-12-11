健康網》帶孩子外出「等待」超難熬 心理師教3招破解

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，等待對他們本來就很難。這時可安排小任務、提前處理身體需求並說明流程、避開低能量時段；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕帶孩子外出時，最讓家長崩潰的常是「等待」。在車站、機場、遊樂園排隊時，孩子一下滑下座位、一下站起來，兩分鐘問一次「還要多久？」只要突然想上廁所或肚子餓，行程就被打亂。台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，這些並不是孩子不穩定，而是等待對他們本來就很難。這時可安排小任務、提前處理身體需求並說明流程、避開低能量時段。

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」表示，等待是一段「沒有事情可做」的時間。沒有步驟、沒有回饋，也看不出進度，孩子的大腦很快就覺得無聊，注意力往內跑，身體自然開始動、換姿勢、說話，像是在幫自己「醒一醒」。大人看到的是不耐煩，其實是孩子在適應這段沒有方向的時間，而不是故意搗亂。

黃閎新提到，排到一半突然說「我要尿尿」也很常見。孩子不是忍很久，而是注意力被環境吸走，直到比較安靜、接近尾聲時才「聽到」身體的需求。這種延後覺察在旅行、興奮或人多的地方更常出現，並不是不配合。如果希望孩子在旅行、排隊、搭車時更穩定，可以從3個方向著手。

1.安排小任務讓大腦不空轉：可找周遭顏色、數物品、觀察3件事，或給能安靜操作的小物，讓注意力有地方放。

2.提前處理身體需求並說明流程：出發前提醒去廁所，並預告等待大約多久、可能的休息點，讓孩子覺得行程可理解也可預期。

3.避開低能量時段：若等待落在孩子易疲倦的時間，可調整順序、安排短暫活動，或讓孩子手上有能安定的小物協助撐過。

黃閎新補充，等待從來都不簡單，對孩子尤其如此。但當行程清楚、步驟可預測、需求能提前處理，孩子就會覺得自己「有方向」，行為自然穩定許多。這些看似混亂的時刻，其實正慢慢累積孩子的耐心、自我調整與面對環境的能力。

