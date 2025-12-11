自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》避開刺激食物顧好胃 營養師：多吃3蔬菜

2025/12/11 12:33

營養師彭逸珊指出，顧胃食物可選擇高麗菜、南瓜、秋葵等，可保護胃壁。（圖取自freepik）

營養師彭逸珊指出，顧胃食物可選擇高麗菜、南瓜、秋葵等，可保護胃壁。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人工作忙、壓力大，胃脹、胃痛、火燒心等不適幾乎成了日常。營養師彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」提醒，多數胃部問題，其實都與日常飲食與生活習慣脫不了關係。顧胃食物可選擇高麗菜、南瓜、秋葵等，可保護胃壁；應避免辣椒、咖啡因、酒精、甜食等，容易刺激黏膜。

飲食調整

減少攝取刺激食物：例如辣椒、咖啡因、酒精等，容易刺激黏膜。

多選擇顧胃食物，給胃一層保護衣：例如高麗菜、南瓜、秋葵等，可以保護胃壁、降低損傷。

減少甜食、精緻糖：避免刺激胃酸分泌。

細嚼慢嚥：低成本的顧胃法，在口腔充分咀嚼後吞下，可以降低胃部負擔。

注意生活習慣

不穿過緊的衣褲：減少腹部壓力，降低逆流機會。

餐後勿直接躺下：餐後散步有助於消化。

七分飽，剛剛好：避免狼吞虎嚥吃過飽。

維持理想體重：體重過重或肥胖者，減重後可有效改善不適。

彭逸珊補充，如果你最近也常覺得胃卡卡，不妨從這餐開始做改變，連續一兩週，你會發現身體能聽得見你的照顧。

