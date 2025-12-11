健康網》火鍋湯底加水稀釋 營養師：鈉不減喝完也一樣傷身

營養師指出，市售湯底平均每100g就含有約600mg的鈉，喝個幾口就超過一天建議量的1/4；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣冷颼颼，大家是不是很愛在家煮火鍋取暖？賣場一整排火鍋湯底看得眼花撩亂，裡面到底有多少「鈉」？營養師黃雅鈺、劉學民在臉書「營養師Couple食記」提醒，市售湯底平均每100g就含有約600mg的鈉，喝個幾口就超過一天建議量的1/4；加水稀釋雖然喝起來較清淡，但喝完總體鈉含量還是不變。建議用自然食材自製湯底，健康又安心。

營養師分享，市售火鍋湯底的重點。

1.每包大約700～800g（其實包裝內容量都差不多）。

請繼續往下閱讀...

2.鈉含量才是真重點。

營養師提醒，平均每100g湯底就有約600mg鈉，等於一天建議量（2400mg）的1/4。如果實際喝的湯超過100g，鈉量就更驚人。長期吃太鹹，會增加高血壓、心血管疾病和腎臟病風險，要特別注意！

營養師分享市售火鍋湯底熱量。（圖取自營養師Couple食記臉書）

營養師提到，很多人會想：「水加越多，湯越不鹹吧？」入口雖然味道確實變淡了，但湯裡的鈉沒有變少！如果最後整鍋喝光光，鈉照樣全喝進去，想減鈉，這樣喝火鍋湯底比較聰明：

●挑選含鈉較低的口味，各品牌差異很大。

●湯底用一半就好，其他用水＋食材自然提味。

●湯只淺嘗兩口就好，不要整碗喝完。

●多人分食，每人喝到的鈉會少很多。

營養師補充，最健康的選擇：自煮湯底！用玉米、番茄、洋蔥、蘿蔔等天然食材熬湯，風味好又安心。想吃得開心又不負擔，記得聰明挑湯底、少喝湯，健康也能一起上桌。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法