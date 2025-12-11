自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》火鍋湯底加水稀釋 營養師：鈉不減喝完也一樣傷身

2025/12/11 11:18

營養師指出，市售湯底平均每100g就含有約600mg的鈉，喝個幾口就超過一天建議量的1/4；示意圖。（圖取自freepik）

營養師指出，市售湯底平均每100g就含有約600mg的鈉，喝個幾口就超過一天建議量的1/4；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣冷颼颼，大家是不是很愛在家煮火鍋取暖？賣場一整排火鍋湯底看得眼花撩亂，裡面到底有多少「鈉」？營養師黃雅鈺、劉學民在臉書「營養師Couple食記」提醒，市售湯底平均每100g就含有約600mg的鈉，喝個幾口就超過一天建議量的1/4；加水稀釋雖然喝起來較清淡，但喝完總體鈉含量還是不變。建議用自然食材自製湯底，健康又安心。

營養師分享，市售火鍋湯底的重點。

1.每包大約700～800g（其實包裝內容量都差不多）。

2.鈉含量才是真重點。

營養師提醒，平均每100g湯底就有約600mg鈉，等於一天建議量（2400mg）的1/4。如果實際喝的湯超過100g，鈉量就更驚人。長期吃太鹹，會增加高血壓、心血管疾病和腎臟病風險，要特別注意！

營養師分享市售火鍋湯底熱量。（圖取自營養師Couple食記臉書）

營養師分享市售火鍋湯底熱量。（圖取自營養師Couple食記臉書）

營養師提到，很多人會想：「水加越多，湯越不鹹吧？」入口雖然味道確實變淡了，但湯裡的鈉沒有變少！如果最後整鍋喝光光，鈉照樣全喝進去，想減鈉，這樣喝火鍋湯底比較聰明：

●挑選含鈉較低的口味，各品牌差異很大。

●湯底用一半就好，其他用水＋食材自然提味。

●湯只淺嘗兩口就好，不要整碗喝完。

●多人分食，每人喝到的鈉會少很多。

營養師補充，最健康的選擇：自煮湯底！用玉米、番茄、洋蔥、蘿蔔等天然食材熬湯，風味好又安心。想吃得開心又不負擔，記得聰明挑湯底、少喝湯，健康也能一起上桌。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中