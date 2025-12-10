健康網》顧婕直腸癌4期未做化療 醫：根治添難度

顧婕抗癌方式多元，近期也與醫師討論是否要接受化療或標靶藥物。目前她的癌症指數在樂觀範圍內。（資料照）



〔健康頻道／綜合報導〕「整形女王」顧婕去（2024）年公布自己得了直腸癌4期，又在肝的部分發現陰影，她採取中、西醫合併治療法，讓癌症指數維持在平均值。亞東醫院腫瘤暨血液科醫師謝佩穎指出，因直腸癌4期已合併有遠處器官轉移或腹內擴散，通常無法根治，治療原則以化療或標靶藥物為主。

不過，目前顧婕選擇不做化療，並以輔助性療法與癌細胞共存，但她今日鬆口表示，明天去完廈門後，再回國與醫師討論要不要做標靶或化療。

請繼續往下閱讀...

根據亞東醫院衛教資料指出，大腸直腸癌的分期基本上是利用腫瘤侵犯腸黏膜的深度、淋巴結侵犯的有無、遠端轉移的有無來區分的。第1期和第2期癌細胞的範圍都侷限在腸道內，第3期癌細胞則入侵腸道附近的淋巴結，第4期則是癌細胞擴散至其他器官，像是肝臟或肺臟。

第4期治療原則以化療或標靶藥物為主，手術主要是解決腫瘤阻塞、出血或腹痛等問題。若腫瘤轉移處經評估認為可手術切除，或原無法切除但經化療後變可切除，手術亦可能對第4期患者發揮根治性治療。

謝佩穎表示，回顧人類抗轉移性大腸直腸癌的歷史，從單純的支持性療法，病人存活壽命4-6個月，到之後5-FU、Irinotecan、Capecitabine以及Oxaliplatin等化學治療藥物使用，大大地延長病人存活的時間；到了標靶藥物的上市，轉移性大腸直腸癌病人的整體存活率突破24個月，使用FOLFIRI+Cetuximab可達到33.4個月的存活率。

謝佩穎指出，根據統計，大腸直腸癌病人診斷時超過一半為第2期或第3期，即使切除原發部位，第2期病人約有15-30%，而第3期病人約有50-60%最後會復發且遠端轉移，導致預後不佳。第1期的大腸直腸癌病人5年存活率達90%，第4期的5年存活率則只有10-20%左右。

因此，她認為，政府近年推動4癌篩檢，其中一項糞便潛血，就是希望找出早期的大腸直腸癌，早期切除，避免更嚴重的狀況發生。

