自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》顧婕直腸癌4期未做化療 醫：根治添難度

2025/12/10 21:05

健康網》顧婕直腸癌4期未做化療 醫：根治添難度

顧婕抗癌方式多元，近期也與醫師討論是否要接受化療或標靶藥物。目前她的癌症指數在樂觀範圍內。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕「整形女王」顧婕去（2024）年公布自己得了直腸癌4期，又在肝的部分發現陰影，她採取中、西醫合併治療法，讓癌症指數維持在平均值。亞東醫院腫瘤暨血液科醫師謝佩穎指出，因直腸癌4期已合併有遠處器官轉移或腹內擴散，通常無法根治，治療原則以化療或標靶藥物為主。

不過，目前顧婕選擇不做化療，並以輔助性療法與癌細胞共存，但她今日鬆口表示，明天去完廈門後，再回國與醫師討論要不要做標靶或化療。

根據亞東醫院衛教資料指出，大腸直腸癌的分期基本上是利用腫瘤侵犯腸黏膜的深度、淋巴結侵犯的有無、遠端轉移的有無來區分的。第1期和第2期癌細胞的範圍都侷限在腸道內，第3期癌細胞則入侵腸道附近的淋巴結，第4期則是癌細胞擴散至其他器官，像是肝臟或肺臟。

第4期治療原則以化療或標靶藥物為主，手術主要是解決腫瘤阻塞、出血或腹痛等問題。若腫瘤轉移處經評估認為可手術切除，或原無法切除但經化療後變可切除，手術亦可能對第4期患者發揮根治性治療。

謝佩穎表示，回顧人類抗轉移性大腸直腸癌的歷史，從單純的支持性療法，病人存活壽命4-6個月，到之後5-FU、Irinotecan、Capecitabine以及Oxaliplatin等化學治療藥物使用，大大地延長病人存活的時間；到了標靶藥物的上市，轉移性大腸直腸癌病人的整體存活率突破24個月，使用FOLFIRI+Cetuximab可達到33.4個月的存活率。

謝佩穎指出，根據統計，大腸直腸癌病人診斷時超過一半為第2期或第3期，即使切除原發部位，第2期病人約有15-30%，而第3期病人約有50-60%最後會復發且遠端轉移，導致預後不佳。第1期的大腸直腸癌病人5年存活率達90%，第4期的5年存活率則只有10-20%左右。

因此，她認為，政府近年推動4癌篩檢，其中一項糞便潛血，就是希望找出早期的大腸直腸癌，早期切除，避免更嚴重的狀況發生。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中