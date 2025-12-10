把關醫美 衛福部：家醫、急診能否動刀仍待討論

衛福部三度邀集醫界討論醫美特管辦法，家醫科、急診科是否能執行美容醫學手術仍未定案，預計下週再議。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕家醫科、急診科是否能執行美容醫學手術仍未定案！衛福部今（10日）三度與醫界討論醫美特管辦法，11個專科醫學會與醫師公會全聯會經2.5小時會議，醫事司長劉越萍會後受訪直言，這題「大家覺得還有一些討論的空間」，目前仍無共識，預計下週針對家醫科與急診科能否執行醫美手術「再凝聚共識」。

劉越萍指出，家醫科與急診科屬於「橫向、跨科輪訓」的科別，醫師訓練期間會輪至外科、耳鼻喉科、眼科等科別，接觸手術的時間加總約半年至1年；相較之下，以整形外科為例，訓練長達六年皆以手術為主，外科訓練則約4年，因此在手術訓練深度與時間上可明顯看出差距。

對於目前已在執業、具有實務經驗的家醫科與急診科醫師，劉越萍表示，政策方向會兼顧醫師工作權，但不會毫無門檻，未來若要繼續執行相關美容醫學手術，將設定一定的案例數與訓練要求，且一定會比之前2018年落日條款所設定的高風險手術30例還要多，具體規劃待進一步討論。至於未來是否納入家醫、急診醫師可執行美容醫學手術及相關配套，仍須各專科醫學會內部討論，衛福部預計下週再開會。

現行「特管辦法」將削骨、拉皮、大量抽脂、腹部整形等風險較高的8大類醫美手術列為「特定美容醫學手術」，並對執行機構與醫師資格設有較嚴格規範，此次會議也拍板增加列管範圍。

劉越萍說明，此次新增「全身麻醉」的男性與女性生殖器整形手術，其中男性生殖器整形限由整形外科及泌尿科醫師執行，女性生殖器整形則限整形外科、婦產科及泌尿科；此外，原先僅以抽脂量作為判定標準的抽脂手術，未來只要涉及全身麻醉，即一律納入特定美容醫學手術列管。

針對醫美院所管理，先前已達成以認證取代強制評鑑的共識。劉越萍表示，今天進一步討論細節，未來將針對特定美容醫學手術、美容醫學手術及美容醫學處置三大類建立認證機制，盼透過業界自律把關，避免「劣幣驅逐良幣」，把認證打造成「醫界的米其林」。

為讓制度「不要只修法、民眾卻無感」，衛福部也規劃在過年前推出「友善查詢美容醫學專區」。劉越萍說，平台將公開診所名稱、提供的醫美服務項目、施術的醫師名字及其部定專科，她也笑說，過年前向來是民眾「修修臉」的高峰期，希望新的管理制度與查詢機制能及早上路，建立一個讓民眾更放心的美容醫學環境，「其實不要去韓國，出事了求助無門，在台灣做醫美更好、更安全。」

