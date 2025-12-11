自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》腸病毒來襲！衛福部：嬰幼童重症高危群 6大前兆一次看

2025/12/11 10:36

衛生福利部提醒家長與照顧者，腸病毒疫情仍處於流行期，尤其5歲以下嬰幼童是重症高危險群，平日多一分留意，也能多一分安心守護；情境照。（圖取自freepik）

衛生福利部提醒家長與照顧者，腸病毒疫情仍處於流行期，尤其5歲以下嬰幼童是重症高危險群，平日多一分留意，也能多一分安心守護；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕疾管署公布，上週腸病毒門急診就診人次為1萬438人次，目前社區主流病毒仍以克沙奇A16型及A6型為主，雖無新增重症與死亡，但仍有群聚通報。對此，衛生福利部於臉書專頁發文提醒所有家長與照顧者，疫情仍處於流行期，尤其5歲以下嬰幼童是腸病毒重症高危險群，並提出6大重症前兆，平日多一分留意，也能多一分安心守護。

桃園近5週已有92班因腸病毒停課，顯示腸病毒疫情仍不可輕忽。衛福部也特別說明腸病毒重症前兆，對於高危群的5歲以下嬰幼童，家長須特別留意，包括：

●嗜睡、意識不清。

●活力不佳。

●手腳無力或麻痺。

●肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）。

●持續嘔吐。

●呼吸急促、心跳加快。

另，衛福部也提及，今年累計19例腸病毒重症，其中新生兒就占了15例。新生兒感染腸病毒時，可能出現發燒或低體溫、活力不佳、喝奶量變少等，未及時治療，恐惡化成心肌炎、腦炎等。

衛福部並特別提醒，家長們應做好以下這些日常小動作，可幫孩子們將罹病風險降到最低：

●吃東西前、抱小寶寶前、擤鼻涕後、上廁所後，記得一定要洗手。

●大人回家先更衣、再抱孩子。

●孕婦與照顧新生兒者應避免到人潮擁擠場所。

●確診腸病毒的孩子應在家休息，避免與其他嬰幼兒接觸。

