健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》英國2青少年疑參加TikTok活動 吸除臭劑暴斃 專家：缺氧致死

2025/12/10 18:29

健康網》英國2青少年疑參加TikTok活動 吸除臭劑暴斃 專家：缺氧致死


英國已發生2起青少年因吸入過度除臭劑致死案例，專家表示，尤其是丁烷屬於有毒揮發氣體，過量難以救回。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕又傳出青少年在TikTok參與危險社交媒體「熱潮」疑吸入大量除臭劑罐內氣體死亡，近期發生兩件。除臭劑中有丁烷，雖不會造成在體內累積，但吸入過多時會造成缺氧效應；另一個成分為界面活性劑則會刺激嘴唇與喉嚨，引發嘔吐、腹痛、腹瀉。

根據外媒指出，今年5月間一位英國12歲男童參加社群上「鉻酸鹽挑戰」活動後死亡，家人發現他的房間裡有許多空的除臭劑罐，最後他的驗屍報告顯示為吸入過多丁烷氣體。

無獨有偶，日前英國另一名13歲少女也疑似參加類似挑戰賽，這個活動是吸入家用產品的有毒揮發氣體而獲得短暫刺激感聞名。

根據亞東工業氣體衛教資料指出，急救人員在丁烷中毒現場，要先做好防護措施再能進入，先移走污染源或將患者移到空氣新鮮處。若是暴露者呼吸停止，要由合格人員施以人工呼吸。

至於患者的皮膚若接觸到丁烷，需用大量清水至少沖洗患部15分鐘以上，並小心地將受污染之衣物盡快脫去，並盡速就醫。若已發生凍瘡與凍傷情形，立即以大量溫水（不可高於40℃）沖洗患部15分鐘以上，不可使用熱水，也不可摩擦患部、使用熱風以保溫，如無溫水，則使用毛毯以保溫。眼睛若接觸到，要以大量清水沖洗15分鐘以上，並立即就醫。

根據毒藥物防治諮詢中心衛教資料指出，若出現中毒症狀（嘔吐、腹痛、腹瀉）時，不要催吐、需禁食；若接觸到眼睛要沖洗15分鐘以上。

