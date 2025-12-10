自由電子報
健康醫療
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》冬季吃出免疫力 網紅醫推薦7大日常食材

2025/12/10 18:50

在美國執業的減重醫師金里納推薦7大食材提升免疫力，幫助您安度冬季。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

在美國執業的減重醫師金里納推薦7大食材提升免疫力，幫助您安度冬季。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近期天氣變化大，別讓自己成了藥罐子；有不少常見的食材可以幫助自己增加免疫力。在美國執業的網紅醫師金里納在擁有訂閱的頻道中，提出7項可幫助提高免疫力的食材，幫助自己撐過冬季。大多很好找到，不妨嘗試。

金里納強調，修復免疫系統不僅能預防感染，也是抵抗癌症、控制發炎和延緩衰老的防線。他推薦7種食物，說明對免疫系統的具體益處：

漿果類：包含藍莓、黑莓、覆盆子、草莓。每天至少攝取1到2杯新鮮漿果，多吃不同的莓果，以獲得豐富的抗氧化劑

金里納表示，其中富含花青素和鞣花酸，是強效的抗氧化劑。可影響細胞因子信號傳導，這是免疫細胞之間溝通、協調對抗入侵者（如病毒或癌細胞）的方式；也可增加天然殺手細胞，提高身體對抗病毒的第一線防禦能力。

最後則是抑制發炎性細胞因子（如 TNF-α），防止免疫系統過度反應，減少慢性發炎對身體的長期損害。

菇類：例如香菇。其中有β-葡聚醣這項成分可活化免疫細胞，使其能更有效地辨識和防範入侵者；並增加天然殺手細胞和 T 細胞增殖。

增強腸道和肺部的 IgA，這是對抗呼吸道和腸胃道常見病毒的完美工具。另外，香菇是維持健康免疫系統所需的維生素 D 來源。金里納建議，每週至少將香菇融入一餐中。

十字花科蔬菜例如花椰菜、高麗菜、球芽甘藍。

金里納表示，其中包含蘿蔔硫素 （Sulforaphane），富含維生素 A 和 C。蘿蔔硫素有助於抵抗氧化，並抑制病毒引起的發炎。蘿蔔硫素能激活抗氧化酶，在細胞防禦中提供近乎立即的保護。也可幫助免疫系統準確針對病原體，避免過度反應（例如 COVID 期間觀察到的細胞因子風暴）[06:54]。

大蒜和洋蔥：

大蒜含有大蒜素，可以啟動先天免疫細胞，如巨噬細胞（吞噬病毒和細菌）和天然殺手細胞。洋蔥含有槲皮素，具有強效抗發炎作用，可減少不適當的發炎，並阻擋病毒繁殖。

大蒜素在生大蒜中較為活躍，應將大蒜切碎後靜置 10 分鐘，然後在烹飪結束時加入，或生吃拌入沙拉醬。洋蔥生吃或輕微烹煮效果最佳。

薑黃：其中薑黃素是強大的發炎調節劑，能防止免疫系統過度反應，避免造成過多發炎。然薑黃素難以吸收，建議與黑胡椒和脂肪類食物一同食用，以提高吸收率。

綠茶：兒茶素可提供保護細胞免受自身免疫系統損害的抗氧化作用 [10:45]。

深綠色葉菜：包含菠菜、羽衣甘藍。這些蔬菜含有葉酸、鎂、維生素 K1 和 C。提供免疫系統平穩運行所需的基礎營養素和礦物質。其中葉酸對 T 細胞生成至關重要；鎂保護免疫細胞的粒線體，確保免疫系統有足夠能量來抵抗感。建議每天吃1 到 2 份綠葉蔬菜。

