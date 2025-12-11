健康網》運動先瘦脖子 醫：代謝改善的關鍵訊號

恆新復健科診所醫師王思恒指出，脖子與下巴周圍的脂肪不只是外觀問題，更是內臟脂肪、胰島素阻抗與睡眠呼吸中止症的重要指標。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕開始運動後，下巴線條變明顯、雙下巴悄悄消失，許多人以為只是「變好看」或「瘦了」，恆新復健科診所醫師王思恒指出，這其實可能是身體正在發出的「代謝回春訊號」。研究指出，脖子與下巴周圍的脂肪反映的不只是外觀問題，更是內臟脂肪、胰島素阻抗與睡眠呼吸中止症的重要指標。

王思恒於臉書專頁「一分鐘健身教室」發文提到，有越來越多案例顯示，即使體重沒有明顯下降，只要開始規律運動、改善代謝，脖子脂肪往往會率先減少，視覺上彷彿瞬間瘦了一圈。頸圍的變化，不只是穿衣更好看，而是健康風險正逐步解除的關鍵暗號。

王思恒說明，醫學研究指出，頸圍是比BMI更準確的「內臟脂肪」探測器。

數據會說話：著名的「弗雷明漢心臟研究」指出，頸圍每增加3公分，男性體內的「好膽固醇」（HDL）就會顯著下降，而血糖異常的風險更是倍增。

代謝的晴雨表：當脂肪堆積在脖子，代表你的身體正處於高發炎狀態，胰島素阻抗正在悄悄破壞你的血管。

睡眠呼吸中止症的元兇

王思恒提到，脖子脂肪最可怕的影響其實是在「睡覺時」。 這裡的脂肪會直接壓迫氣管，就像有人掐著你的脖子睡覺。研究顯示，頸圍過粗是阻塞性睡眠呼吸中止症（OSA）最強的預測指標之一。消除這些脂肪，能讓你的呼吸道暢通，睡眠品質提升，進一步降低造成肥胖的壓力荷爾蒙（皮質醇）。

為什麼運動會先瘦脖子

王思恒指出，很多人覺得「局部瘦身」不可能，但在脖子這裡卻是例外。受體分布差異：頸部和臉部的脂肪細胞，擁有比臀部、大腿更多的「β-腎上腺素受體」（負責燃燒脂肪的開關）。

血流豐富：當你開始跑步、心跳加速，血液中的腎上腺素飆升，這些激素會優先鎖定頸部這些代謝活躍的區域。所以，運動後你覺得臉變小、脖子變細，是因為身體正在高效率地把這裡的脂肪拿去燃燒發電！

王思恒補充，別再只盯著體重計了！當你的雙下巴消失、頸圍變小，代表你成功遠離了糖尿病與睡眠呼吸中止症的威脅。請繼續跑步、游泳、騎車，你的健康正在發生巨大的改善！

