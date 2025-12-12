健康網》腸病毒癒後 孩子手指脫皮？醫：免驚

不少孩子在腸病毒痊癒後會發生手指脫皮的狀況，皮膚專科醫師鍾佩宜提醒只要多擦點護手霜，觀察是否有流膿等異常即可。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近期腸病毒在學童圈擴散極快，不少孩子感染腸病毒，甚至有班級因此停課。不只是發燒等症狀，在痊癒後需要注意是否有手指脫皮或指甲出現變化等症狀。皮膚專科醫師鍾佩宜表示，腸病毒在後期通常會使孩子脫皮，這不是復發也並非變嚴重。

皮膚專科醫師鍾佩宜在臉書粉專「皮皮醫生 鍾佩宜」表示，這一兩週門診裡，陸續遇到好多家長帶著孩子來，主訴幾乎都一樣：手指、腳趾末端開始脫皮；有些還合併一點點指甲變化。家長都很緊張，詳細問診就會發現：前陣子都有腸病毒。

最近腸病毒真的不少，除了要小心感染，皮膚科也常遇到「退燒之後才出現的小變化」。大多數情況都不用太擔心。

為什麼腸病毒好了之後會脫皮？鍾佩宜說明，這是腸病毒（特別是 A6 型柯薩奇病毒）常見的後期反應，是皮膚在病毒感染後的自然更新與修復過程，不是復發，也不是病情變嚴重。

看起來嚇人，其實多半是不太會痛、不會傳染、不需要吃藥、大多 1～2 週 會自己慢慢恢復。有少數孩子還會出現指甲暫時脫落，之後新指甲會再慢慢長回來。

家長這樣做就很夠了：

• 加強擦 保濕乳液、護手霜。

• 不要刻意去摳或撕脫皮。

• 照常上學、生活，不需要特別隔離。

什麼情況需要就醫？

• 脫皮處出現 紅、腫、熱、痛、流膿。

• 指甲掉了很久 都沒有再長。

• 同時合併 發燒、精神變差。

鍾佩宜提醒，最近腸病毒真的蠻多的，提醒孩子洗手、避免群聚。但如果病程過了之後，出現類似「手腳脫皮、小小指甲變化」，多半是身體恢復中的正常現象，不用過度焦慮。

