健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》老是胃酸逆流 營養師點名9地雷食物

2025/12/10 17:59

營養師程涵宇提醒，出現胸口像著火般的胃灼熱感、胸痛或悶痛，甚至頻繁感到胃酸逆流到喉嚨，口臭、慢性咳嗽，都是常見的警訊。（圖取自shutterstock）

營養師程涵宇提醒，出現胸口像著火般的胃灼熱感、胸痛或悶痛，甚至頻繁感到胃酸逆流到喉嚨，口臭、慢性咳嗽，都是常見的警訊。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕超困擾的胃食道逆流是否也一直跟著你？營養師程涵宇提醒，想改善胃食道逆流，飲食調整是第一步。若出現胸口像著火般的胃灼熱感、胸痛或悶痛，甚至頻繁感到胃酸逆流到喉嚨，口臭、慢性咳嗽，都是常見的警訊。飲食調整應避免吃辛辣、油炸、薄荷、柑橘類水果、碳酸飲料、咖啡因飲料、酒精、生洋蔥、生大蒜。

程涵宇在臉書專頁「程涵宇營養師 Dietitian Han-Yu Chen」整理，胃食道逆流症狀：

●胃灼熱（胸口像著火）。

●胸痛、悶痛。

●胃酸逆流到喉嚨。

●口臭。

●慢性咳嗽。

●逆流性牙齒侵蝕（胃酸反覆的進到口腔，腐蝕牙齒最堅硬的琺瑯質，造成牙齒變薄、變黃、敏感甚至出現洞洞，最主要常見影響後面的牙齒。）

●喉嚨痛。

●聲音沙啞。

程涵宇補充，如果符合以上症狀一半以上，真的大大的要懷疑自己是不是胃食道逆流問題了。

