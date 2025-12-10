健康網》南韓國寶女星金芝美罹皮蛇 醫：引發併發症死亡率激增

南韓國寶女星金芝美因罹患皮蛇，引發併發症於美國病逝。北榮衛教資料提醒，5大隱藏併發症要多留意。（翻攝自韓聯社）



〔健康頻道／綜合報導〕南韓傳奇女星金芝美傳出不幸的消息，她今年85歲於美國辭世，據了解，生前疑罹患帶狀性疱疹（皮蛇）後健康狀況惡化，引發併發症，最終不治。台北榮總指出，有5個併發症需小心留意。

金芝美從事演藝事業60多年，在南韓影壇地位舉足輕重，拍過近700部電影作品，堪稱國寶級人物。未料她罹患帶狀性疱疹，身體每況愈下。

請繼續往下閱讀...

根據北榮衛教資料指出，急性帶狀疱疹發作會引起灼痛、刺痛的皮疹及水泡，留下皮膚疤痕，在不同患處更可能引起不同的病症，嚴重影響日常生活。

●疱疹後神經痛：此為疱疹病程結束後最常引發的併發症，是因為神經發炎後受到損傷而未恢復所導致，除了疼痛外，也可能有感覺異常及麻木的症狀。

●疱疹性眼炎：長在眼睛周圍的帶狀疱疹有可能會侵犯眼睛甚至損及眼角膜而導致永久的傷害，因此若是有水泡出現在附近時應立刻求助於眼科醫師。

●侖謝亨特氏症候群（Ramsay Hunt syndrome）：也就是耳朵的疱疹感染所產生的併發症，其主要症狀包括耳痛、耳道或耳廓有水泡、以及單側顏面神經麻痺。

●排泄功能異常：當水泡侵犯第二薦椎時將有可能影響大小便的排泄功能。

●傷口感染及蜂窩性組織炎：若是不當搔抓水泡或是自行敷用不明草藥，可能會導致皮膚軟組織感染，甚至是蜂窩性組織炎。因此建議一旦發生帶狀疱疹，應該立刻就醫而不要尋求偏方或相信民間斬皮蛇的傳說，才不會因為延誤就醫而導致嚴重併發症的產生。

北榮說，帶狀疱疹不僅會在皮膚上出現皮疹及水泡，它還可能在身體各處引發各種併發症。最為常見的是皮疹痊癒後的持續疼痛，又被稱作「疱疹後神經痛」，此外，眼部、耳部、腦部，甚至心血管系統也可能受到影響。

